САЩ удариха плавателен съд в Карибско море, четирима души са убити

Четирима мъже бяха убити снощи при военен удар на САЩ срещу плавателен съд в Карибско море, транспортиращ лица, заподозрени в трафик на наркотици, съобщиха американските въоръжени сили, цитирани от ДПА.

Южното командване на американските въоръжени сили (SOUTHCOM) заяви, че „четирима мъже, наркотерористи“ са били убити при „смъртоносен кинетичен удар“ по плавателен съд, за който САЩ твърдят, че „се е движел по известни маршрути за трафик на наркотици в Карибско море и е участвал в операции по трафик на наркотици“.

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно нарежда нанасянето на удари по плавателни съдове в Карибско море и в източната част на Тихия океан, като се позоваваше на усилията за спиране на трансграничния трафик на наркотици.

Критици твърдят, че смъртоносните удари в международни води нарушават международното право. Според официални данни са били убити над 130 души.

(БТА)