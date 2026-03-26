Първата жена архиепископ в Англиканската църква положи клетва

Първата жена, назначена за архиепископ на Кентърбъри и духовен водач на Англиканската църква – Сара Мълали – бе интронизирана на церемония в катедралата в града в Югоизточна Англия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Шестдесет и три годишната бивша медицинска сестра, която е омъжена и има две деца, положи клетва пред около 2000 души, включително британския премиер Киър Стармър, принц Уилям и съпругата му Катрин.

Мълали става най-високопоставеният религиозен водач на църквата на Англия и наследява на поста Джъстин Уелби, който подаде оставка през ноември 2024 г., след като беше подложен на критика за начина, по който се е справил със скандал, свързан с физическо и сексуално насилие.

Сара Мълали е 106-тият архиепископ на Кентърбъри и първата жена на този пост. Тя ще бъде духовен водач на 85 милиона изповядващи англиканството в 165 страни.

Седнала на каменния трон от 13 век на първия архиепископ на Кентърбъри – свети Августин, тя произнесе първата си проповед пред представители на Англиканската църква и други вероизповедания, както и пред служители на Британската национална здравна служба.

Мълали пристигна в Кентърбъри в неделя, след шестдневно поклонническо пътуване пеша от Лондон.

Ръкоположена за свещеник през 2002 г., тя стана първата жена епископ на Лондон през 2018 г., четири години след като на жените бе позволено да заемат този пост, след разгорещени вътрешни дебати в Англиканската църква.