IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
Новини Днес | 23

Първата жена архиепископ в Англиканската църква положи клетва

63-годишната Сара Мълали е омъжена и има две деца

26.03.2026 | 08:20 ч.
Снимка БГНЕС

Първата жена, назначена за архиепископ на Кентърбъри и духовен водач на Англиканската църква – Сара Мълали – бе интронизирана на церемония в катедралата в града в Югоизточна Англия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Шестдесет и три годишната бивша медицинска сестра, която е омъжена и има две деца, положи клетва пред около 2000 души, включително британския премиер Киър Стармър, принц Уилям и съпругата му Катрин.

Мълали става най-високопоставеният религиозен водач на църквата на Англия и наследява на поста Джъстин Уелби, който подаде оставка през ноември 2024 г., след като беше подложен на критика за начина, по който се е справил със скандал, свързан с физическо и сексуално насилие.

Сара Мълали е 106-тият архиепископ на Кентърбъри и първата жена на този пост. Тя ще бъде духовен водач на 85 милиона изповядващи англиканството в 165 страни.

Седнала на каменния трон от 13 век на първия архиепископ на Кентърбъри – свети Августин, тя произнесе първата си проповед пред представители на Англиканската църква и други вероизповедания, както и пред служители на Британската национална здравна служба.

Мълали пристигна в Кентърбъри в неделя, след шестдневно поклонническо пътуване пеша от Лондон.

Ръкоположена за свещеник през 2002 г., тя стана първата жена епископ на Лондон през 2018 г., четири години след като на жените бе позволено да заемат този пост, след разгорещени вътрешни дебати в Англиканската църква.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

жена архиепископ англия църква първата
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem