Лавина затрупа петима германски алпинисти, всичките загинаха

Петима германски алпинисти загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Италианските Алпи, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Групата туристи тръгнали вчера към връх Чима Вертана в планинския масив Ортлес, близо до селцето Солда. Лавината затрупала катерачите, докато се изкачвали към върха.

Снежната и ледена маса повлякла със себе си туристи от две отделни групи.

Телата на двама мъже и една жена бяха открити още вчера, а останалите две жертви - баща и неговата 17-годишна дъщеря, бяха намерени днес.

Двама катерачи се спасиха без наранявания. Масивът Ортлес, който е част от Италианските Алпи и е близо до швейцарската граница, е популярен маршрут сред опитните планинари и алпинисти./БТА