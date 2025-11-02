IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лавина затрупа петима германски алпинисти, всичките загинаха

Инцидентът е станал в Италианските Алпи

02.11.2025 | 13:20 ч. 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Петима германски алпинисти загинаха, след като бяха затрупани от лавина в Италианските Алпи, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Групата туристи тръгнали вчера към връх Чима Вертана в планинския масив Ортлес, близо до селцето Солда. Лавината затрупала катерачите, докато се изкачвали към върха.

Снежната и ледена маса повлякла със себе си туристи от две отделни групи.

Телата на двама мъже и една жена бяха открити още вчера, а останалите две жертви - баща и неговата 17-годишна дъщеря, бяха намерени днес. 

Двама катерачи се спасиха без наранявания. Масивът Ортлес, който е част от Италианските Алпи и е близо до швейцарската граница, е популярен маршрут сред опитните планинари и алпинисти./БТА

лавина алпи италия
