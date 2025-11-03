IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Техеран обяви, че ще възстанови ядрените си съоръжения

През юни САЩ поразиха ключови ирански обекти

03.11.2025 | 07:20 ч. 7
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Иран ще възстанови ядрените си съоръжения. Това заяви президентът на ислямската република по време на посещение на иранската агенция за атомна енергия. Масуд Пезешкиан каза, че програмата ще бъде възстановена "с още по-голяма сила". Според президента, Техеран няма да изработва ядрено оръжие.

"Познанията са в нашите учени. Разрушаването на заводи и сгради не създава проблем за нас. Ще изградим всичко отново и то с по-голяма сила. Образът, който Западът опитва да наложи, е, че имаме програма, за да изработим оръжия. Върховният водач издаде фетва срещу ядрените оръжия. Не можем да работим за бомба", заяви иранският президент  Масуд Пeзешкиан.

Европейските държави и Иран преговарят за ядрената програма на Техеран

През юни Съединените щати нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма. Президентът Доналд Тръмп я обяви за напълно унищожена. Редица експерти оспорват това твърдение, включително анализатори на американското разузнаване и военни от американската армия. /БТА
 

