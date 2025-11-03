Техеран обяви, че ще възстанови ядрените си съоръжения

Иран ще възстанови ядрените си съоръжения. Това заяви президентът на ислямската република по време на посещение на иранската агенция за атомна енергия. Масуд Пезешкиан каза, че програмата ще бъде възстановена "с още по-голяма сила". Според президента, Техеран няма да изработва ядрено оръжие.

"Познанията са в нашите учени. Разрушаването на заводи и сгради не създава проблем за нас. Ще изградим всичко отново и то с по-голяма сила. Образът, който Западът опитва да наложи, е, че имаме програма, за да изработим оръжия. Върховният водач издаде фетва срещу ядрените оръжия. Не можем да работим за бомба", заяви иранският президент Масуд Пeзешкиан.

Европейските държави и Иран преговарят за ядрената програма на Техеран

През юни Съединените щати нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма. Президентът Доналд Тръмп я обяви за напълно унищожена. Редица експерти оспорват това твърдение, включително анализатори на американското разузнаване и военни от американската армия. /БТА

