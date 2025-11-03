Рейтингът на Тръмп сред белите избиратели се срива: 50% не го одобряват

Според ново проучване, рейтингът на одобрение за работата на президента Доналд Тръмп сред белите избиратели е паднал до най-ниската точка от втория му мандат.

Проучване на Economist/YouGov установи, че 47% от анкетираните са заявили, че одобряват начина, по който Тръмп се справя с работата си като президент, докато 50% не одобряват, което поставя нетния рейтинг на одобрение на Тръмп на -3 пункта.

Белите избиратели отдавна са ключов стълб в политическата база на Тръмп и като цяло са най-склонни да одобряват работата му. Повече от 8 от 10 избиратели на Тръмп на изборите през 2024 г. са били бели, според Асошиейтед прес. Но всяка загуба на подкрепа от белите избиратели, които съставляват по-голямата част от избирателния електорат в Съединените щати, може да създаде проблеми за Тръмп и Републиканската партия на междинните избори догодина.

Проучването регистрира най-ниския нетен рейтинг на одобрение на Тръмп сред белите хора от предишното дъно от -2 пункта през юли. Проучване на Economist/YouGov от този месец установи, че 47% от белите хора одобряват работата, която Тръмп върши, докато 49% казват, че не одобряват.

Като цяло, последното проучване установи, че рейтингът на одобрение на Тръмп е на най-ниското си ниво, откакто се завърна на поста си през януари.

Само 39% от хората одобряват работата, която той върши, докато 58% не одобряват действията му, което води до нетен рейтинг на одобрение от -19 пункта.

„Това е най-ниското нетно одобрение, което Тръмп е получил във всяка анкета на Economist/YouGov през втория му мандат и по-ниско от всички анкети с изключение на една през първия му мандат“, каза Алън Хюстън, ръководител на връзките с обществеността на YouGov, в имейл до Newsweek.

Проучването установи, че повече американци не одобряват, отколкото одобряват начина, по който Тръмп се справя с основни проблеми, включително имиграцията, икономиката и инфлацията. Нетният му рейтинг на одобрение за работните места и икономиката е -22, -31 за инфлацията и -10 за имиграцията.

Установено е също, че мнозинството американци (61%) не одобряват разрушаването на сградата на Тръмп на Източното крило на Белия дом за изграждане на бална зала за 300 милиона долара, докато само 25% одобряват. Сред белите хора 57% не одобряват, докато 30% одобряват.

В анкетата са участвали 1623 пълнолетни американци, включително 1476 регистрирани избиратели, между 24 и 27 октомври. Допустимата грешка за възрастните е била плюс или минус 3,4% и плюс или минус 3,1% за регистрираните избиратели.

Питър Лоуг, професор по медии и обществени въпроси в университета Джордж Вашингтон, каза пред Newsweek, че Тръмп: „има нетен отрицателен рейтинг на одобрение сред белите избиратели по същата причина, поради която има нетен отрицателен рейтинг на одобрение сред всяка друга демографска група. Основните притеснения на избирателите са инфлацията, икономиката и работните места. Мнозинството от избирателите, независимо от раса, възраст, пол и доходна група, смятат, че Тръмп се справя зле с тези въпроси. Мнозинството от всяка демографска група има само известно или много малко доверие в президентството, отчасти защото мнозинството от всяка демографска група има малко доверие в президента.“

Грант Дейвис Рийър, професор по политически науки в университета в Сиракюз, каза пред Newsweek, че причината е „почти като избор на дилър, предвид всичко, което се случва“.

„Продължаващото спиране вероятно не помага. Някои от хората в тази демографска група са засегнати от това, а на другите може да не им хареса това, което четат за него. Има периодично повтарящи се тарифи, които може да са разочароващи за собствениците на бизнеси и тези в корпоративния сектор. Има постоянна инфлация, която тревожи мнозина и всички пряко я усещат. Някои от визуалните ефекти и историите от репресиите срещу нелегалната имиграция не са направили администрацията да изглежда добре. Негативната преса от други може би по-малки неща, като реконструкцията на Източното крило на Белия дом, може да има краткосрочен ефект.“

Тръмп каза пред репортери на борда на Air Force One в понеделник: „Имам най-добрите си числа досега.“

Рейтингът на одобрение на Тръмп сред белите хора и други демографски групи вероятно ще продължи да се колебае, особено с продължаването на спирането на федералното правителство. Други развития през следващите месеци също биха могли повлияят на рейтинга му на одобрение преди междинните избори през 2026 г.