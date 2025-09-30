Идеята за стена от дронове звучи като утопия, нужна е комбинация от антидрон системи

Редица европейски страни, сред които и България, подготвят изграждане на защитна стена от дронове. Българска компания произвежда антидрон система, която засича безброй летателни апарати на 10-километрово разстояние.

Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков заяви в "България сутрин", че ще трябват различни антидрон системи за градовете и за границата ни.

"Това за стена звучи като утопия. Трябва да има комбинация от антидрон системи. Засега такова нещо от 100% антидрон система не сме видели нито в Украйна, нито в Близкия изток", подчерта гостът на Bulgaria ON AIR.

Иванджиков не смята, че за една година синхронът между политици, военни и производители ще може да сработи, за да може да се изгради стена от дронове.

Дроновете изпреварват в развитието си като технология, докато антидрон системите се нагласят към тях, стана ясно от думите на експерта.

Вече има дронове, които летят много бързо, изключват GPS сигнала и трудно може да се хванат, отбеляза Тодор Иванджиков.

"Трудно ще можем да предпазим всичко. Ако предпазим 99,9% пак е по-добре", на мнение е той.

"Имаме много добри инженери. Работим паралелно с най-големите в момента - Израел, Украйна. Говорим с колеги, с бизнеса и политиците кое е най-добро и как да бъде настроено", каза още Иванджиков.

Той обърна внимание, че системите ни още не са инсталирани и настроени. Според него трябва държавата или летищата, централите да отделят бюджет, за да сме максимално защитени от атаки.

Има системи по 1-2 млн., но цената няма такова значение, когато става дума за безопасността на българския народ, категоричен е Иванджиков.

Няма значение дали системата ще е евтина, понякога е по-добре да се дадат повече пари. Можем и сами да си произведен антидрон системи за защита, но най-добре би било да се кооперираме, поясни Иванджиков.

Председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия съобщи, че недостигът на кадри в авиацията става все по-голям. От Асоциацията искат колкото може повече професионални паралелки, където да се подготвят инженери за авиацията.

Проблем с новия изтребител F-16

"Понякога течът на гориво може да е от елементарен клапан, може да е от уплътнение, защото самолетът не е летял. Тези самолети трябва да летят. Може би още не сме готови напълно да обслужваме тези самолети. Трябва да сме готови за обслужване на техниката - с инженерите, материалите, частите", заяви Иванджиков.