Земетресение със сила 5 по Рихтер в Западна Турция

03.11.2025 | 15:14 ч. Обновена: 03.11.2025 | 15:17 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Земетресение с магнитуд 4,9 е регистрирано днес в 14:35 ч. българско време в района на град Съдъргъ, Западна Турция, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е бил усетен в Истанбул, Измир и Бурса и целия район около Мраморно море, посочва турската телевизия НТВ.

Европейският средиземноморски сеизмологичен център изчисли магнитуда му на 5 степен.

По данни на АФАД огнището е на дълбочина 11 километра под земната повърхност.

Районът е място на засилена сеизмична активност напоследък.

На 27 октомври в Съндъргъ, окръг Балъкесир, беше регистриран трус с магнитуд 6,1. 

През август при земетресение със същия магнитуд в Балъкесир загина един човек, а близо 30 бяха ранени.

земетресение турция
