Кървавата атака: Повдигнаха обвинения на мъжа, клал хора във влак

Атаката не се разглежда като терористичен акт

03.11.2025 | 15:18 ч. Обновена: 03.11.2025 | 15:37 ч. 15
Снимка: Скрийн You Tub

Британската полиция повдигна обвинения в опит за убийство на 32-годишният мъж, който извърши нападение с нож и рани 11 души във влак, предаде Асошиейтед прес. 

Британската транспортна полиция съобщи, че 32-годишният Антъни Уилямс е с повдигнати обвинения за 10 опита за убийство, едно обвинение за нанасяне на телесна повреда и едно обвинение за притежание на предмет с острие. 

Той е обвинен и в опит за убийство във връзка с отделен инцидент в транзитната станция "Понтуун Док" в Лондон по-рано същия ден, а полицията съобщи, че разследващите екипи "разглеждат други възможни престъпления", свързани с нападението. 

Уилямс, британски гражданин от град Питърбро в Източна Англия, ще бъде изправен по-късно днес пред съда. 

В атаката, извършена в събота вечерта и която според полицията не се разглежда като терористичен акт, бяха ранени 11 души, включително член на персонала на влака, който остава в болница в критично, но стабилно състояние, заяви британската министърка на транспорта Хайди Александър, която уточни, че извършителят не е бил известен на антитерористичната полиция или на службите за сигурност.  Петима от ранените са били изписани от болницата вчера вечерта. 

Британската транспортна полиция каза, че полицаите са реагирали в рамките на осем минути след първия сигнал за атаката. На мястото на престъплението е намерен нож, а записите от камерите за видеонаблюдение, прегледани от следователите, показват, че член на персонала на влака се е намесил, за да спре нападателя. 

Заподозреният е бил арестуван, след като влакът е спрял аварийно в Хънтингдън, на около 120 км. северно от Лондон. Властите заявиха, че не издирват никой друг във връзка с нападението. Първоначално властите арестуваха и друг мъж,  35-годишен британец, който е бил освободен вчера, без да бъдат предприети по-нататъшни действия срещу него.  

Според британския в. "Таймс" хора са се криели панически в тоалетните на влака. Свидетел казва за изданието, че е имало "кръв навсякъде" и че в блъсканицата хора са били "стъпкани" от други. В. "Сън" цитира друг очевидец, според когото всичко "е било като на филм". "Беше ужасна гледка", казва той.

Предполага се, че нападението е започнало малко след като влакът е потеглил от Питърбро. Композицията е пътувала от Донкастър за Лондон. 

 

