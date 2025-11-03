IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
19-годишна шофьорка загина при катастрофа в Русенско

17-годишно момиче е тежко ранено, настанено е в болница

03.11.2025 | 15:11 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Млада жена на 19 години е загинала при тежка катастрофа тази нощ по пътя между град Сливо поле и село Ряхово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Сигнал за инцидента е подаден около 22:40 часа снощи. Лек автомобил, управляван от 19-годишно момиче, напуснал пътното платно и се блъснал в дърво. 

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. Наложила се е намесата и на служители от противопожарната служба, които да извадят пътуващите от колата. Имало е и запалване в двигателния отсек на автомобила, което е било потушено. 

При катастрофата на място е загинала шофьорката, а 17-годишната ѝ спътничка е тежко ранена и е настанена в Университетската болница "Канев" в Русе. 

Причините за инцидента се изясняват.

