Какво представлява европейската "стена от дронове"?

Европейският съюз (ЕС) работи по план за създаване на това, което нарича "стена от дронове" - отбранителна система по източния фланг на блока, предназначена да отблъсква безпилотни летателни апарати от Русия, пише NYT.

Подробностите са оскъдни, тъй като усилията са в начален етап. Предвид скорошните нахлувания на руски дронове в европейското въздушно пространство, властите имат стимул да действат бързо.

Очаква се идеята да бъде обсъдена в Копенхаген, където лидери от целия 27-членен блок се събират, за да говорят за търговията и отбраната.

Как се роди идеята?

Урсула фон дер Лайен, председателят на изпълнителната власт на Европейския съюз, предложи идеята за "наблюдение на източния фланг", включително стената от дронове, в годишната си реч за състоянието на съюза миналия месец. Предложението веднага се усети като неотложно. Руски дронове бяха навлезли в полското въздушно пространство същия ден. По-късно през септември Румъния съобщи за нахлуване на руски дронове, а руски изтребители влязоха в небето над Естония.

Миналата седмица се проведе първоначален телефонен разговор за планиране , към който се присъединиха представители на държави близо до Русия - България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Полша, Словакия и Финландия - както и Дания, която в момента заема водеща роля в ЕС.

"Трябва да действаме сега – Европа трябва да даде силен и единен отговор на нахлуването на дронове от Русия по нашите граници", каза г-жа фон дер Лайен във вторник. "Ето защо ще предложим незабавни действия за създаване на стена от дронове."

Какво е стена от дронове и какво би правила?

Много държави вече разполагат с технологии за борба с дронове или работят върху тях. Целта в този случай би била съвместен щит за по-добро откриване, проследяване и прихващане на дронове, когато те навлязат във въздушното пространство над Европейския съюз или някой от близките му съюзници.

Стената няма да бъде физическа бариера, а по-скоро координирана мрежа от устройства за проследяване на дронове – потенциално използващи инструменти като радар, заглушители и акустични сензори – заедно с подобрено споделяне на информация и данни.

"Трябва да пазим небето си безопасно", каза Марк Рюте, генералният секретар на НАТО, която работи с Европейския съюз и неговите държави членки по проекта. "Инициативата за стена от дронове е навременна и необходима. В крайна сметка не можем да харчим милиони евро или долари за ракети, за да унищожим дроновете, които струват само няколко хиляди долара."

Как точно би могла да изглежда стената от дронове и как ще бъде финансирана, са предмет на дебат, както и сроковете за завършването ѝ. Проектът ще се основава на експертния опит, натрупан в Украйна, която вече съветва европейските си съюзници по въпроса.

Европейските представители все още обсъждат подробностите, заяви след срещата миналата седмица Андрюс Кубилюс, литовският комисар, отговарящ за отбраната и космоса.

Стената от дронове ще бъде част от по-широка инициатива, насочена към по-добър полицейски контрол в източните части на Европейския съюз. Този стремеж може да включва и подобрена морска сигурност в Балтийско и Черно море и космическо наблюдение в реално време, което би подобрило способността на блока да проследява военните движения.

Защо Европа иска това?

Европа вече беше напрегната преди скорошните нахлувания на дронове. Русия харчи близо 7 процента от брутния си вътрешен продукт за военни цели и бързо набира мъже в армията си. С проточването на войната в Украйна, тази година е белязана от несигурност относно ангажимента на президента Тръмп към Украйна, НАТО и европейската сигурност.

Така че Европа се опитва да изпрати послание за готовност, ако не друго. Но експертите казват, че времето е от решаващо значение.

"Не можем да чакаме една година, за да заработи това", каза пред репортери миналата седмица Андерс Фог Расмусен, бивш генерален секретар на НАТО.

Някои европейски лидери обаче вече изразиха скептицизъм, че ефективен съвместен проект може да бъде изграден толкова бързо.

"Трябва да обърнем внимание на управлението на очакванията", каза тази седмица Борис Писториус, министърът на отбраната на Германия. "Не говорим за концепция, която ще бъде реализирана през следващите три или четири години."

Кой би платил за това?

Идеята е Европейският съюз да помогне за финансирането на проекта, макар че точно как ще стане това, не е ясно.

"Ще изградим всеобхватен набор от финансови инструменти на ЕС, за да превърнем този щит в реалност“, каза Кубилюс миналата седмица.

Някои държави членки искат блокът да играе особено активна роля. Вицепремиерът на Полша заяви , че „ЕС трябва да стартира изцяло нова програма, обхващаща безвъзмездни средства и субсидии, а не само заеми“.

Министърът на отбраната на Естония Хано Певкур заяви, че съюзът трябва да помогне на държавите членки да придобият нови военни системи за създаване на стена от дронове.