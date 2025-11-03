Чарлз III ще лиши Андрю и от военно звание

Министърът на отбраната заяви, че правителството „работи за премахване“ на последната почетна военна титла на Андрю Маунтбатън Уиндзор по искане на краля.

Джон Хили каза, че крал Чарлз е „посочил, че това е неговото желание“.

Андрю, който беше лишен от титлата си на принц в четвъртък, запази ранга си на вицеадмирал в Кралския флот, след като се отказа от другите си военни позиции през 2022 г.

Хейли каза в предаването „Неделя с Лора Куенсберг“ по Би Би Си: „Това е правилен ход, това е ход, който кралят е посочил, че трябва да предприемем, и в момента работим по него.“

Андрю прекара десетилетия в обществения живот като военен герой и принц, но оттогава претърпя сериозен упадък.

По-малкият брат на краля има 22-годишна кариера в Кралския флот и служи като пилот на хеликоптер по време на войната за Фолкландските острови.

Той също така командваше кораба за противоминно противодействие HMS Cottesmore.

Тази седмица той загуби последните си кралски титли и привилегии след месеци на натиск заради връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епщайн. Андрю винаги е отричал да е извършил нещо нередно.

В неделя, говорейки с Лора Куенсберг, кралският писател и журналист Валентин Лоу заяви, че този последен ход, да загуби последната си военна титла, ще бъде „удар“ за Андрю.

„Кралското семейство, и особено Андрю, са много горди и решени да запазят военните си титли“, каза той.

„Изглежда, че кралят е решен да отнеме абсолютно всичко от брат си. Той демонстрира безмилостност с каменен поглед.“