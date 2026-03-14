IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Мъж загина при пожар в къща в София

Близо 100 огнища са потушени за денонощие

14.03.2026 | 09:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Мъж с все още неустановена самоличност е загинал при пожар в къща в София, съобщават от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Причините за инцидента все още се изясняват.

При друг пожар - в къща в Клисура, община Карлово - е пострадал 71-годишен мъж. По информация на пожарната той е паднал върху печка на твърдо гориво и е получил изгаряния по ръцете и краката. Откаран е в болница, като няма опасност за живота. Според първоначалните данни причината за пожара е небрежно боравене с печка на твърдо гориво.

През последното денонощие в страната са били потушени общо 99 пожара. От Дирекцията уточняват, че техни екипи са реагирали на 115 сигнала за произшествия.

От всички пожари 11 са били с преки материални щети. Три от тях са избухнали в жилищни сгради, а пет - в транспортни средства. Останалите 88 пожара са без нанесени материални щети, като 33 са били в сухи треви, горска постеля и храсти, един - в стърнище, 34 - в отпадъци, а 12 - в готварски уреди и комини.

Екипите на пожарната са извършили и 14 спасителни и помощни операции. Лъжливите сигнали през денонощието са били два, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар мъж
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem