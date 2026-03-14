Трима загинаха при руска атака край Киев

Най-малко трима души са загинали при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи областната военна администрация, цитирана от Франс прес.

По данни на ръководителя на областната военна администрация Микола Калашник през нощта руските сили са атакували района с дронове и ракети. В Броварски район първоначално беше съобщено за двама загинали и четирима ранени. Засегнати са общежитие, производствени съоръжения и складови помещения. По-късно Калашник обяви, че броят на жертвите в Киевска област е нараснал до трима души.

Той допълни, че във Вишгородски район има още един пострадал.

Кметът на Бровари Игор Сапожко първоначално съобщи за осем ранени след ракетен удар, но впоследствие уточни, че по актуализирани и потвърдени данни жертвите са двама, а ранените - четирима.

Според информация на Укринформ руските сили са изстреляли крилати ракети "Калибър" от района на Черно море. Агенцията съобщава още, че ракети са били изстреляни и от стратегически бомбардировачи, излетели от руската Волгоградска област, пише БТА.