89% от левовете вече са изтеглени

Над 8 млрд. евро вече са в обращение у нас

14.03.2026 | 09:15 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

По данни към отчетната дата извън касите на Българската народна банка остават 3,4 млрд. лева в банкноти и монети. Това означава, че вече са изтеглени 89% от левовите наличности, които са били в обращение в началото на 2025 година. 

На 27 февруари, когато за последно беше предоставена подобна справка, изтеглените монети и левове бяха 87 на сто, като в хората бяха останали 3,9 млрд. лева. Това означава, че за две седмици в касите на БНБ са постъпили около 500 млн. лева.

Към същия момент евробанкнотите и евромонетите в обращение, или нетната емисия, възлизат на над 8 млрд. евро. Според информацията този обем е достатъчен, за да гарантира нормалната работа на платежната система и обслужването на икономиката и гражданите.

Изтеглянето на левовите банкноти и монети, както и въвеждането в обращение на евробанкноти и евромонети, продължава по утвърдените оперативни планове и в рамките на действащото законодателство.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство у нас.

