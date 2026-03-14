Военен джип се блъсна в култов ресторант край Карлово

Военен джип се е блъсна в емблематичния ресторант "Бялата река" на пътя между Карлово и Калофер, съобщи кореспондентът на БГНЕС в региона. Инцидентът е станал в петък следобед.

По първоначални данни шофьорът не е задействал ръчната спирачка, вследствие на което паркираният автомобил е тръгнал сам, изминал е известно разстояние и се е ударил в сградата на заведението.

При инцидента няма пострадали, а щетите не са сериозни.

Случаят предизвика множество реакции в социалните мрежи.

"Родната армия патрулира в ресторантите", пише един.

Друг подхвърля: "Бързат да си поръчат".