Журналист: Вучич е притиснат от протестите - все по-често говори за избори

Сръбският президент Александър Вучич обяви, че парламентарните избори ще се проведат предсрочно, но не уточни дата.

Изявлението последва публичното му извинение към протестиращите заради трагедията в Нови Сад.

"Това е поредното обявяване от страна на Вучич на предсрочни избори. Студентите настояват за предсрочна смяна на властта. Вучич продължава да говори с ирония и пренебрежение към протестиращите студенти. Нарича ги хора, които блокират университетите. Много е сложно това, което се случва там", анализира журналистът Нина Спасова пред Bulgaria ON AIR.

Силата на протестите не намалява, в тях се включиха и граждани. Говори се за над 100 хил. сърби, които са отишли пеша до Нови Сад, подчерта гостът на "България сутрин".

Спасова изтъкна, че въпросът е какво ще стане след предсрочни избори, след като студентите нямат лидери, искат протестът да бъде общ и няма да участват с политически лица в процеса.

"В края на 2024 г. имаше предсрочни избори. Избра се правителство, то съществува няколко месеца и подаде оставка. Избраха ново правителство с нов премиер, но какво от това. Гласовете са, че избори няма да решат проблема", каза още журналистът.

Какво биха променили изборите

Спасова отбеляза, че протестиращите настояват да бъде излъчена група от хора, които са виновни за случилото се в Нови Сад.

По думите ѝ Вучич е притиснат от протестите - "все по-често говори за избори и в някакъв момент ще насрочи такива".

Честността на изборите в Сърбия е критична линия, която остава, обърна внимание журналистът.

Вучич между Русия и Запада

"Вучич повече от 20 години е във властта. Неговата линия на политика е между Изтока и Запада. Декларира близостта си с Русия, но руските служби за сигурност казват, че доста се е отдалечил от приятелството си с Русия. Снабдява Украйна с боеприпаси и сега е пред подписване на договор с ЕС за боеприпаси за Украйна", заяви Спасова.

Тя добави, че рафинерията край Белград ще работи до средата на ноември, а Вучич успокоява хората, че ще има горива до декември.

България приема еврото

Спасова посочи още, че всички финансисти извън България са позитивни за бъдещето ни в Еврозоната, а президентът на ЕЦБ Кристин Лагард едва ли се е впечатлила от протеста на "Възраждане" вчера в София.

Самата Лагард днес заяви в София, че присъединяването на България към Еврозоната на 1 януари 2026 г. е значим етап в европейската интеграция на страната, но е само началото на пътуването.