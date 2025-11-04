СГП, СДВР, БАБХ и НАП откриха 9 тона месо с неясен произход

Близо девет тона месо без документи за произход са открити при съвместна проверка на Софийската градска прокуратура (СГП), Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), Националната агенция за приходите (НАП) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Акцията е в месопреработвателен цех и две складови помещения в столицата, съобщиха пред журналисти от прокуратурата.

Заместник градският прокурор на СГП Десислава Петрова посочи, че в цеха са намерени 9 тона месо без необходимите документи, а в складовете са установени по-големи количества – около 26 тона в единия, като проверките в другия продължават. Документацията за тези количества предстои да бъде представена от дружеството, добави прокурор Петрова.

По думите на главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР, инспекторите от БАБХ са констатирали нередности при съхранението и обработката на месото, поради което обектът е запечатан до отстраняването им.

Директорът на Главна дирекция "Фискален контрол" към НАП Филипина Тодорова съобщи, че се очаква фирмата да представи изисканите документи в седемдневен срок, след което материалите ще бъдат докладвани на прокуратурата за преценка на евентуални данни за престъпление.

Към момента няма задържани лица, а собственикът на фирмата все още не е установен, каза главен комисар Любомир Николов. По предварителна информация част от месото е пилешко, но видът и годността му ще бъдат изяснени след експертизи на БАБХ.

Проверката продължава под надзора на Софийската градска прокуратура, пише БТА.