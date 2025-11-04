Афганистан започва почистване след земетресението, загиналите са вече 27

Жителите на Северен Афганистан започнаха операция по почистване във вторник, след като мощно земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер отне живота на най-малко 27 души и рани почти 1000.

Земетресението е регистрирано близо до северния афганистански град Мазари Шариф рано сутринта в понеделник, съобщава агенция Ройтерс.

Популятната Синя джамия на града също е пострадала от земетресението.

Според последните данни на Министерството на здравеопазването на Афганистан, около 956 души са ранени.

Стотици къщи са били напълно или частично разрушени, според Националния орган за управление на бедствията в Афганистан (ANDMA), данни, които хуманитарни организации определиха като обезпокоителни точно преди афганистанската зима, когато температурите падат под нулата.

Във вторник жителите на Танги Ташкурган, район близо до епицентъра на земетресението, разкопаваха развалини и укрепваха засегнатите сгради.

Бедствието е последното предизвикателство за администрацията на талибаните в Афганистан, която вече се бори с кризи, включително земетресение през август, което уби хиляди в източната част на страната, рязък спад в чуждестранната помощ и масови депортации на афганистански бежанци от съседни страни.

ООН обеща помощ заедно с Индия, която се стреми да размрази връзките си с талибанското правителство в Афганистан, което все още е под санкции от много западни държави. Китай заяви във вторник, че също ще предложи помощ.

Заобиколен от сурови планини, Афганистан е предразположен към редица природни бедствия, но земетресенията са най-смъртоносните, убивайки средно около 560 души всяка година и причинявайки годишни щети, оценени на 80 милиона долара.