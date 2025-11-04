Младите руснаци се обсебиха от опасно хапче за отслабване

Molecule - хапче, обещаващо бърза загуба на тегло, стана популярно в руския TikTok по-рано тази година. Каналите на младите хора започнаха да се пълнят с надписи като „Вземи Molecule и забрави, че храната съществува“ и „Искаш ли да седиш в задната част на класа с дрехи с големи размери?“. Клиповете показваха хладилници, облицовани със сини кутии с холограми и етикети „Молекула Плюс“. Поръчките започнаха да се трупат, докато тийнейджъри споделяха своите „пътешествия по пътя на отслабването“ в социалните мрежи.

Но имаше уловка.

22-годишната Мария беше закупила хапчето от популярен онлайн търговец. Тя приемаше по две хапчета на ден и след две седмици казва, че устата ѝ пресъхнала и напълно е загубила апетит.

„Нямах абсолютно никакво желание да ям, камо ли да пия. Бях нервна. Постоянно си хапех устните и дъвчех бузите", разказва тя пред BBC, добавяйки, че е развила тревожност, а в главата й се загнездили негативни мисли. „Тези хапчета имаха дълбок ефект върху психиката ми."

Мария, която живее в Санкт Петербург, казва, че не е била подготвена за толкова тежки странични ефекти.

Други потребители на TikTok споменават за странични ефекти, като разширени зеници, тремор и безсъние. Съобщава се, че поне трима ученици са се озовали в болница.

През април ученичка в Чита, Сибир, се е нуждаела от болнична помощ след предозиране с Molecule. Според местни съобщения, тя се е опитвала да отслабне бързо, навреме за лятото.

Майката на друга ученичка е казала на местните медии, че дъщеря ѝ е била приета в интензивно отделение, след като е приела няколко хапчета наведнъж.

А през май 13-годишно момче от Санкт Петербург се е нуждаело от болнична помощ, след като е получило халюцинации и панически атаки. Според съобщенията, той е помолил приятел да му купи хапчето, защото в училище са му се подигравали за теглото му.

Вещество, забранено във Великобритания, ЕС и САЩ

Опаковките на хапчетата Molecule често изброяват „естествени съставки“ като екстракт от корен от глухарче и семена от копър.

Но по-рано тази година журналисти от руския вестник „Известия“ представиха хапчета, които бяха закупили онлайн, за тестване и откриха, че съдържат вещество, наречено сибутрамин.

Използван първоначално като антидепресант през 80-те години на миналия век, а по-късно като средство за потискане на апетита, проучванията по-късно установиха, че сибутраминът увеличава риска от инфаркти и инсулти, като същевременно само леко насърчава загубата на тегло.

Забранен е в САЩ през 2010 г. и е незаконен и във Великобритания, ЕС, Китай и други страни.

В Русия все още се използва за лечение на затлъстяване, но е достъпен само за възрастни и по лекарско предписание.

Закупуването и продажбата на сибутрамин без рецепта е престъпление. Но това не е спряло физически лица и малки фирми да го продават онлайн - често в по-високи дози от законните лекарства - и без да се изискват рецепти.

Нелицензираните хапчета струват около 6-7 паунда (8-9 долара) за 20-дневна доставка - много по-евтино от признатите инжекции за отслабване като Ozempic, които на руския пазар се продават за 40-160 паунда (50-210 долара) на месец.

„Самостоятелното приложение на това лекарство е много опасно“, казва ендокринологът Ксения Соловьова от Санкт Петербург, предупреждавайки за потенциални рискове от предозиране, „защото не знаем колко от активната съставка могат да съдържат такива „хранителни добавки“.

Руснаци редовно получават присъди за закупуване и препродажба на хапчета Molecule. Но за властите се оказва трудно да се справят с незаконната продажба на лекарството.

През април подкрепяната от правителството Лига за безопасен интернет съобщи на властите за нарастващата тенденция, включваща млади хора, което накара няколко големи онлайн пазари да премахнат Molecule от продажба. Но скоро той започна да се появява онлайн под ново име, Atom, в почти идентична опаковка.

Наскоро беше приет закон, който позволява на властите да блокират уебсайтове, продаващи „нерегистрирани хранителни добавки“, без съдебна заповед, но продавачите заобикалят това, като ги категоризират като „спортно хранене“.

В TikTok можете да намерите търговци на дребно, продаващи Molecule под обяви, които изглеждат сякаш са за мюсли, бисквити и дори електрически крушки. А някои търговци на дребно дори не се опитват да го крият повече.

Преди няколко седмици BBC откри обяви за Molecule на популярен руски онлайн пазар. Когато бяха потърсени за коментар, сайтът заяви, че е премахнал незабавно всички продукти, съдържащи сибутрамин. Но призна, че е трудно да се намерят и премахнат обяви, които не споменават изрично сибутрамин.

Ако успеете да се доберете до Мolecule, трудно е да се разбере точно какво получавате - и не е ясно къде се произвеждат хапчетата.

BBC откри някои продавачи с производствени сертификати от фабрики в Гуанджоу и Хенан, Китай. Други твърдят, че доставят хапчетата от Германия. На някои опаковки е посочено, че са произведени в Ремаген, Германия - но BBC откри, че на посочения адрес няма такава компания.

Някои казахстански продавачи, продаващи Molecule на руснаци, казаха пред BBC, че са купили стоки от приятели или складове в столицата Астана, но не можаха да посочат оригиналния доставчик.

Междувременно онлайн общностите за хранителни разстройства са се превърнали в пространства, където Molecule се популяризира, като потребителите разчитат на хаштагове и кодирани термини, за да се промъкнат през модерацията.

Соловьова казва, че Molecule е особено вреден, когато се приема от млади хора, които вече имат хранителни разстройства. За тези, които са в или близо до рецидив, леснодостъпният потискащ апетита продукт може да бъде сериозно опасен, казва тя.

Анна Енина, руска инфлуенсърка с милиони последователи, която самата е признала, че е използвала нелицензирани хапчета за отслабване в миналото, публично предупреди своите абонати:

„Като човек, който се е борил с хранително разстройство... последствията ще бъдат тежки. Ще съжалявате десетократно.“

Мария от Санкт Петербург сега обезкуражава другите да опитват Molecule

Двадесет и двегодишната Мария е претърпяла лоши странични ефекти и е една от тези, които съжаляват. След като е приела твърде много хапчета Molecule, е изпратена в болница.

Сега тя обезкуражава други млади жени и момичета да приемат хапчетата във форуми за отслабване. Тя дори се е свързала с родителите на един тийнейджър, за да ги предупреди.

Но Molecule остава популярен онлайн.

И всяко видео, което се появява в TikTok емисията на Мария, е напомняне за хапчетата, които са я разболели.