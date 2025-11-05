Бавната смърт на руския петрол

Като се имат предвид многобройните последици от войната в Украйна върху руската икономика, малцина подозираха, че недостигът на гориво ще бъде един от тях. В края на краищата Русия е богата на петрол страна, чиято енергийна инфраструктура е далеч от фронтовата линия; през по-голямата част от войната именно Украйна, а не Русия, беше на линията на огъня. И все пак от август, когато Украйна започна съгласувана кампания за удари по петролни рафинерии дълбоко в Русия, недостигът на гориво започна да тревожи руснаците. До края на октомври украински дронове бяха ударили поне веднъж повече от половината от 38-те големи руски рафинерии. В резултат на това Русия премина от преработка на около 5,4 милиона барела петрол на ден през юли до преработка на приблизително 5 милиона барела на ден през септември. Прекъсванията на производството се разпространиха в множество региони и някои руски бензиностанции започнаха да ограничават горивото. До края на октомври допълнителни удари, включително по рафинерии в Рязан и Саратов, допълнително подчертаха обхвата на кампанията на Украйна, пише Foreign Affairs.

С такива резултати може да е изкушаващо да се заключи, че Украйна е на прага на разрушаването на руската петролна индустрия. Но това не е така. Въпреки сериозните щети, които причиняват, атаките едва ли ще променят решимостта на Москва в близко бъдеще. Засега руският рафиниращ сектор все още е достатъчно устойчив, както поради значителния си излишен капацитет като третата по големина рафинерийна система в света, така и поради способността си бързо да ремонтира повредените агрегати. Руското правителство разполага и с разнообразни инструменти, които може да използва, за да поддържа относително равновесие. Освен това за Украйна съществува и рискът кампанията да накара Москва да засили собствените си атаки срещу украинската инфраструктура и енергийни системи, тъй като страната навлиза в четвъртата зима на войната.

Но атаките срещу рафинериите биха могли – ако могат да бъдат поддържани с настоящите темпове – да имат дългосрочни последици в дългосрочен план. Тъй като руската устойчивост е безмилостно изпитвана, тя постепенно се износва. Въпреки че инсталациите, използвани за дестилация на суров петрол, могат да бъдат ремонтирани сравнително лесно след всяка атака, те ерозират след многократните цикли на нагряване и охлаждане, причинени от удари. И тъй като руската петролна индустрия става все по-зависима от правителствените интервенции за управление на кризи, енергийният сектор ще стане държавно управляван и по-малко ефективен. Всъщност истинските щети, причинени от кампанията на Украйна, са кумулативни и институционални, а не физически. Дори докато се стреми да запази краткосрочната стабилност, Русия ръководи ускоряването на дългосрочния упадък.

Настоящият недостиг на гориво, който е най-забележимият от началото на пълномащабната война през 2022 г., не е резултат само от украински атаки срещу рафинерии. От една страна, руският пазар на горива се натоварва всяко лято от комбинация от високо търсене на селскостопански продукти, високи нива на шофиране и затваряне на рафинерии за годишна поддръжка. Това лято търсенето се увеличи допълнително, тъй като повече руснаци пътуваха с автомобили, за да избегнат отмяна на полети и закъснения на влакове, причинени от украински атаки с дронове срещу транспортната инфраструктура.

Друг фактор е, че руското правителство все по-често се намесва на пазара на горива в страната в името на ценовата стабилност и контрола на инфлацията. Основният му механизъм, известен като „ценови демпфер“, е субсидия, която компенсира рафинериите, когато вътрешните цени на горивата паднат под експортния паритет. Но тъй като правителството е притиснато от средства, то все повече прехвърля тежестта на субсидиите върху производителите и търговците на дребно, използвайки заплахи, за да поддържа пазара снабдяван, както често се случва при строг ценови контрол. Опитът да се поддържат стабилни цените на горивата премахна важни ценови сигнали както за потребителите, така и за производителите и наруши баланса между търсене и предлагане. Във времена на ниска рентабилност най-големите петролни компании поддържат собствените си бензиностанции снабдявани с гориво, но продават възможно най-малко на независими търговци на дребно. Независимите бензиностанции и малките търговски вериги съставляват почти 70 процента от руския пазар на горива на дребно, но движат по-малко от една четвърт от доставките на гориво. Въпреки това те играят важна роля, като доставят гориво на автомобилистите в по-малко богатите и слабо населени райони. Когато големите петролни компании намалят доставките си на независимите, хората в селските райони страдат непропорционално.

Въпреки това, най-съществената причина за недостига е драматичната промяна в способностите на Украйна да атакува с дронове на далечен обсег. През 2023 и 2024 г. Украйна рядко се опитваше да атакува енергийна инфраструктура дълбоко в Русия, а когато го правеше, не атакуваше многократно една и съща рафинерия. През този период само няколко рафинерии в радиус от 250 мили от контролираната от Украйна територия бяха редовно атакувани. Сега украинските удари могат да достигнат чак до Тюмен в Сибир - на 1360 мили - и Украйна периодично атакува много рафинерии в Западна Русия.

Ефектите от атаките са усилени и от начина, по който е организирана руската рафинерийна система. Планирането от съветската епоха създаде регионални дуополни рафинерии. Една или две рафинерии са отговорни за обслужването на голяма територия (обикновено съставена от няколко области и милиони хора); когато едната не работи, недостигът бързо се разпространява в съседните райони. Това означава, че успешна украинска атака може да създаде недостиг за голяма територия, която Русия ще трябва да снабдява с железопътен транспорт от стотици километри разстояние. И ако съседните рафинерии бъдат ударени едновременно, тези проблеми неизменно се натрупват като снежна топка.

Истинското въздействие на атаките на Украйна обаче вероятно ще се прояви в дългосрочен план. Както и при други аспекти на войната, битката за енергийната инфраструктура може да бъде спечелена само чрез внимателно пресметната война на изтощение. Нито един удар няма да унищожи системата, но продължителната, ускорена кампания увеличава вероятността от каскадни повреди, по-дълги ремонти и усложняващи се загуби на капацитет. Освен ако Москва не постигне пробив в защитата срещу дронове, нещо, което нито една от страните не е постигнала от началото на пълномащабната война, усилията на Украйна ще продължат да нанасят щети.

В този смисъл, общият резултат ще зависи от поредица от променящи се променливи. Те включват колко бързо Русия може да ремонтира рафинерии; колко пъти може да бъде ремонтиран един агрегат, преди да се наложи да бъде заменен; броят на дроновете, необходими за преодоляване на противовъздушната отбрана; и колко дрона може да разположи Украйна и за колко време. Войната с дронове е игра на числа. Във всяка дадена операция повечето атакуващи дронове ще бъдат свалени. Тяхната цел е да наситят системата за противовъздушна отбрана; за да бъде ефективна една атака, трябва да бъдат изстреляни десетки, ако не и стотици дронове, всеки от които да носи поне 110 паунда полезен товар. Най-ефективните атаки включват удари по множество рафинерии в един и същ завод, като едни и същи заводи трябва да бъдат многократно атакувани, докато щетите от предишните нападения се отстраняват. Поддържането на успешна кампания срещу рафинерии изисква хиляди дронове седмично, поддържани в продължение на няколко месеца.

Това е игра, в която нападателят има предимство.

Точно както Украйна е била принудена да направи, за да защити градовете и инфраструктурата си от руски бомбардировки, Русия не може да осигури достатъчно прикритие за всички цели на рафинериите и трябва да избере коя да защити. Преместването на въздушното прикритие от място на място на огромни разстояния отнема време. Междувременно нападателят може да сменя целите си по желание.

Въпреки че отбранителните ѝ системи се оказаха неспособни да предотвратят атаките, Русия започна да прави други адаптации. Рафинериите например добавят импровизирани мрежи и екрани над главата си. Такива мерки може да изглеждат елементарни, но дори малки отклонения в траекторията на дрона могат да бъдат разликата между вдлъбнатина и катастрофален пожар.

Парадоксално е, че кампанията на Украйна срещу руските петролни инсталации се основава на уроците от собствената кампания на Русия срещу украинската инфраструктура. Още от ранните фази на войната Русия е насочвала атаки към украинската енергийна инфраструктура, целяйки да разруши украинската икономика и да смачка морала. През 2023 и 2024 г. Украйна едва успяваше да поддържа темпото в поправянето на щетите, нанесени от Русия. Сега, тъй като нападателните възможности на Русия само нарастват, това се превърна в неспечелена надпревара.

През март украинският президент Володимир Зеленски се опита да убеди Русия да се съгласи на мораториум върху въздушните удари срещу енергийната инфраструктура, но без резултат. В този смисъл, кампанията на Киев срещу рафинериите е отчасти форма на възпиране, отчасти форма на отмъщение. Тя се стреми да наложи на Русия разходите, които Русия отдавна налага на Украйна. На теория това би могло да наложи неформален взаимен мораториум върху енергийните удари, тъй като те са с висока цена и за двете страни. Но досега резултатът е само ескалация.

За Украйна атакуването на рафинерии е особено ефективен начин за атака срещу Русия. Атаките срещу тръбопроводи, съоръжения за съхранение на гориво и железопътни линии имат по-преходни ефекти: те обикновено могат да бъдат възстановени в експлоатация в рамките на дни. Но рафинериите, с тяхното голямо и сложно оборудване, остават по-уязвимите и символично мощни цели.

Устойчивостта на руския енергиен сектор постепенно се износва.

През последните седмици Украйна засили кампанията си с по-многостранни усилия за възпрепятстване на износа на руски петрол. Украйна вече рутинно атакува помпени станции на тръбопроводи, водещи до експортни пазари. Тя също така разшири обхвата на атаките си към трети страни, участващи в руската търговия с енергийни продукти. На 2 ноември например украински дронове атакуваха руското черноморско пристанище Туапсе, повреждайки турски танкер.

Но от своя страна Русия си е намерила и допълнителни цели. До 2025 г. Украйна транзитираше руски газ за европейски купувачи и като неформална част от сделката Русия се въздържаше от атаки срещу украинското производство на газ и тръбопроводи. Сега това споразумение е отменено и през октомври Русия започна серия от масивни удари с дронове и ракети, които спряха 60% от вътрешното производство на газ в Украйна по време на критичен период преди зимата.

До края на септември тази година украинските стачки намалиха производството на рафинерии в Русия с около 10 процента. Въпреки интензивността на кампанията, досега Русия успяваше да ограничи въздействието ѝ предимно на локално и временно ниво. Недостигът на горива и скоковете в цените на дребно до голяма степен бяха ограничени до определени региони – главно Южна Русия, Далечния изток на страната и Крим. Кремъл реагира, като наложи временни забрани за износ на бензин и частични ограничения за дизел. Той също така пренасочи доставките и използва резервите.

Русия трябва да реши дали да защитава рафинериите си или оръжейните си заводи.

Москва е изправена пред дилема. От една страна, високите цени на бензина охлаждат търсенето и балансират пазара. От друга страна, правителството обеща да поддържа стабилни цените на горивата, като се намесва, ако е необходимо. Подобни интервенции са скъпи и поддържат изкуствено високо търсене, но ако не ги предприемете, рискувате да понижите рейтинга на одобрение и да подкопаете общественото доверие в стабилността на Русия.

Засега Русия запазва достатъчно резерви и капацитет за ремонт, за да поддържа системата на повърхността. И все пак натрупването на щети и последиците от деспотичното държавно управление подкопават ефективността и устойчивостта. Дори ако Украйна не може да унищожи петролната индустрия, това може да принуди Москва да направи скъпоструващи компромиси. Русия трябва да реши дали да защити своите рафинерии или своите оръжейни заводи; дали да даде приоритет на износа или на вътрешните доставки; дали да пренасочи ресурси за ремонт на рафинерии възможно най-бързо или да използва тези ресурси другаде. Всяка дилема стеснява възможностите за политика.

Киев не може да разруши руската петролна индустрия за една нощ. Но като принуждават Москва към постоянно гасене на пожари – независимо дали гасят пожари в рафинерии или предотвратяват икономически пожар от втори ред – тези атаки гарантират, че Русия ще трябва да плаща все по-висока цена, за да поддържа стабилност. Засега рафинериите ще продължат да работят, помпите ще продължат да работят и износът ще продължи – но с нарастващи разходи, свиващи се маржове и намален капацитет за възстановяване от атаката.

Това, което кампанията на Украйна разкри за Русия, всъщност е по-дълбока уязвимост: енергийна суперсила, чиято сила се крие в инфраструктура, изградена преди десетилетия, поддържана чрез импровизация и съхранявана чрез командване, а не чрез иновации. В крайна сметка, руските рафинерии най-вероятно ще се износят под тежестта на повтарящи се сътресения и институционална склероза - тиха, но красноречива метафора за самата руска военна икономика.