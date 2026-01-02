Тенденции при прическите за 2026 г.

2026 година настъпи. Много хора казват - нова година, нов късмет. А и доста дами решават да променят визията си със започването на новата година. Ключова част от това е прическата. Кои ще са най-модерните прически за 2026 г.? Ето прогнозата на американския "Cosmopolitan".

Нежен обем

Обемът в косите се завръща през новата година. Така че - редовно може да залагате на топиране, обем чрез ролки, къдрене и т.н. Но важното е прическата да изглежда нежно и романтично, не като нещо прекалено. Сякаш сте героиня от стар филм или от приказките. Романтичните къдрици, нежният обем, сладките вълни и старият холивудски блясък - това е хит през 2026 г.

Лоб

Със сигурност знаете, че бобът е най-модерната прическа вече 5-6 години. Всякакви негови варианти са хит през различните сезони. През 2026 г. тази прическа остава актуална, но особено една нейна версия - лоб. Или дълъг боб. Това е приятна новина за тези, които не искат прекалено къса коса, но и не могат да пуснат прекалено дълга. Дългият боб обикновено стига до малко под рамото и лесно се поддържа. Шик е.

