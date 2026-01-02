Проговориха собствениците на бара, пламнал и убил близо 50 души в Швейцария

Собственикът на барa в швейцарски ски курортен град, опустошен от смъртоносен пожар по време на новогодишните празненства, заяви пред швейцарски медии, че всички изисквания за безопасност са били спазени, предаде АФП.

Жак Морети, французин, който управлява бара "Льо Констелацион" заедно със съпругата си Джесика, каза пред всекидневника Tribune de Genève, че заведението е било подлагано на "три проверки за 10 години".

"Всичко беше направено в съответствие с разпоредбите", заяви той.

Въпросът дали стандартите за безопасност са били спазени предизвиква остри спорове от момента, в който опустошителният пожар избухна в сутерена на бара, като по данни на полицията, загинаха 40 души, а 119 бяха ранени.

"Льо Констелацион“" разположен на партерния етаж на жилищна сграда, има капацитет от 300 души, както и още 40 места на терасата, според информация на уебсайта на Кран-Монтана.

Няколко свидетели заявиха, че залата за събития в сутерена на заведението, откъдето е тръгнал пожарът, е била свързана с партерния етаж само чрез едно стълбище, което някои описват като "тясно".