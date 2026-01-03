Астън Вила надви Нотингам

Астън Вила се върна към победите, след като надви Нотингам с 3:1 в първия мач от 20-ия кръг на Висшата лига. Джон Макгин вкара два, но и голмайсторът Оли Уоткинс не пропусна да отбележи, пише gol.bg.

Бирмингамци бяха разбити от Арсенал с 1:4, но бързо оставиха този мач зад гърба си и дори временно излязоха втори с 42 точки, преди мача на Ман Сити с Челси утре. Гражданите имат 41.

Предимството на Вила бе сериозно през първото полувреме. Оли Уоткинс пропусна от чиста позиция в началото, но в самия край на полувремето реализира с отличен фалцов удар. Това бе неговият 7-и гол за сезона и 4-и в последните 3 мача на отбора.

Скоро след паузата Джон Макгин се възползва от подаване на Мати Кеш, за да удвои преднината. В 62-ата минута Морган Гибс-Уайт обаче върна интригата с прецизен изстрел и интригата се върна.

Десетина минути по-късно обаче, вторият вратар на Форест Джон Виктор излезе неразчетено и Макгин подпечата победата, след като овладя с отлично първо докосване и стреля спокойно покрай стража с левия крак.

Поражението остави Нотингам на 17-а позиция с 18 точки, с 4 повече от Уест Хям и 6 пред Бърнли, които играят по-късно днес и нещата за хората на Шон Дайш изобщо не могат да бъдат спокойни.