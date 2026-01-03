Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), заяви на фона на ситуацията във Венецуела, че е време да се следи лицемерието, което се разгръща по света.

„Време е да спазваме двойни стандарти в реалния живот“, написа той в социалната мрежа X.

Time to watch the double standards in real time. — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 3, 2026

Като пример той посочи мълчанието на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която, по думите му, е „бъбрива и ентусиазирана, но абсолютно мълчи за Венецуела“.