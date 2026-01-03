IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Дмитриев: Време е да видим двойните стандарти

Урсула фон дер Лайен е бъбрива и ентусиазирана

03.01.2026 | 17:46 ч. 63
Снимка: БГНЕС/ EPA

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), заяви на фона на ситуацията във Венецуела, че е време да се следи лицемерието, което се разгръща по света.

„Време е да спазваме двойни стандарти в реалния живот“, написа той в социалната мрежа X.

Като пример той посочи мълчанието на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, която, по думите му, е „бъбрива и ентусиазирана, но абсолютно мълчи за Венецуела“.

Кирил Дмитриев САЩ Венецуела Мадуро
