Божанов: Твърденията, че сме свързани със случая "Петрохан" е пропаганден наратив

Твърденията, че сме свързани със случая "Петрохан" е пропаганден наратив, нямаме абсолютно никаква връзка. Това заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ в ефира на NOVA.

Той подчерта, че коалицията е поискала разсекретяване на цялата информация по случая, за да се спрат спекулациите.

По темата за скока в цените на тока, Божанов поясни, че решението е взето отдавна от КЕВР.

"КЕВР миналата година повиши цената и това сега се усеща. КЕВР е избран изцяло от управляващото мнозинство – от Пеевски, от Борисов, от ИТН и от БСП. Ние бяхме предложили високи професионалисти, но те не бяха избрани", обясни той. По думите му служебният кабинет разполага с малко инструменти за реакция в тази ситуация.

Божанов коментира и поисканата оставка на Ирена Георгиева-Денева от ВиК Холдинга, като посочи, че цените са били задържани до встъпването на служебното правителство. "Тия цени са били задържани до момента, в който влезе служебната власт, за да може тази бомба да гръмне точно сега", заяви той.

Съпредседателят на "Демократична България" настоя за пълна смяна на ръководствата на Областните дирекции на МВР в страната.

"Ние призоваваме за смяна на всички ОДМВР-та още от предишното служебно правителство. МВР не само допусна, то помогна на купувачите на гласове да опорочат изборите в такъв мащаб, който дори Конституционният съд отчете", заяви Божанов.

Той допълни, че целта не е МВР да бъде "наше", а да бъде институция, която спира купения вот и корупционните схеми, включително натиска върху граждани чрез горските стопанства и социалните помощи.

Относно смяната на областните управители, Божанов обясни, че това е стандартна процедура при всяка смяна на властта в последните 30 години.

"Те са част от централната изпълнителна власт. Важното е да бъдат професионалисти и експерти в своята сфера", заключи той. Божанов отбеляза още, че коалицията ПП-ДБ ще бъде регистрирана в срок, след което ще бъдат подредени и листите за предстоящите избори.