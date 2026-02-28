Иван Анчев за смяната на областните директори: Не е лов на вещици

До момента 6 или 7 областни директори на МВР са сменени след разговори в министерството. Това заяви в ефира на bTV заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.

По думите му фокусът не трябва да бъде върху бройката на сменените, а върху целта на рокадите - гарантиране на честни и безпристрастни избори на 19 април.

"Основна задача на служебното правителство и на МВР е осигуряването на честни избори, изцяло подчинени на закона. За да постигнем това, трябва да имаме сигурност в хората, с които работим", заяви Анчев.

Той подчерта, че сменените директори не са "лоши професионалисти" и не са извадени от системата, а ще им бъдат предложени други позиции.

"Не е лов на вещици. Това е управленско решение", допълни зам.-министърът.

Анчев допълни, че сред сменените са директорите на областните дирекции в Габрово, Търговище, Разград, Бургас и Враца. Анчев отказа да коментира конкретни имена, но потвърди, че процесът продължава и през следващата седмица ще има нови назначения.

На въпрос дали има връзка между смяната на директора на ОДМВР-Враца и случая "Петрохан", Анчев беше категоричен: "Не търсете връзка с "Петрохан". Не бива предизборната кампания да минава под знака на тежки криминални престъпления."

Според него по случая са допуснати "професионални грешки“ не в самото разследване, а в комуникацията и взаимодействието с обществото. Той отрече твърденията, че смяната на главния секретар Мирослав Рашков е свързана с опит за прикриване на информация.

"Категорично не. Това са политически обвинения", заяви Анчев.