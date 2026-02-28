Проф. Владимир Чуков за ударите в Иран: Конфликтът навлезе в открита фаза

Серия от взривове е разтърсила иранската столица Техеран тази сутрин, съобщават местни медии. В социалните мрежи бяха разпространени кадри, на които се вижда гъст дим, издигащ се над части от града.

Към момента няма официална информация от иранските власти за целите на ударите и за евентуални жертви и щети.

Проф. Владимир Чуков коментира, че според редица международни агенции конфликтът вече е навлязъл в открита фаза.

"Нещата стигнаха до логически край на продължилите с месеци преговори. Очевидно разговорите в Маскат и Женева не доведоха до удовлетворителен резултат", заяви той пред bTV.

По думите му подобна "червена лампа" е светнала още преди дни, когато е имало атаки срещу ключови институции в Иран, включително обекти, свързани със сигурността.

Проф. Чуков заяви, че в медиите вече се е обсъждал сценарий, при който Израел нанася първи удар, а след евентуален ответен отговор от Техеран САЩ се включват по-активно.

"Все още сме в началото на военните операции. Не е ясно дали става дума за ограничен удар или за по-мащабна операция", каза той.

Според експерта към момента няма данни за пълно разгръщане на американския военен потенциал в региона, въпреки засиленото присъствие на съюзнически сили в близост до Иран.