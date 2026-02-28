Нови обвинения в сексуално насилие срещу Майкъл Джексън

Едуард, Доминик, Мари Порте и Алдо Кашио са завели дело срещу компанията, която управлява наследството на Майкъл Джексън, с твърдения за сексуално насилие и трафик с цел сексуална експлоатация. В исковата молба се посочва, че в продължение на години те са били подлагани на злоупотреби, започнали, когато някои от тях са били деца. Според ищците певецът е спечелил доверието им чрез подаръци и близки отношения със семейството им, след което ги е изолирал и е упражнявал контрол над тях.

В документа се твърди, че злоупотребите са се случвали по време на пътувания в различни държави, включително в Европа и Африка. Един от ищците посочва, че част от случилото се е станало в домовете на известни личности като Елтън Джон и Елизабет Тейлър.

Ищците заявяват, че след излъчването на документалния филм „Да напуснеш Невърленд“ са потърсили финансова компенсация от управляващите наследството и са постигнали споразумение, по силата на което са получавали средства в продължение на пет години. Сега те настояват споразумението да бъде анулирано и претендират по-високо обезщетение.

Адвокатът на наследството отхвърли обвиненията и заяви, че исковете са неоснователни. Ищците предявяват претенции за небрежност, причиняване на емоционални вреди, нарушение на договор и други граждански нарушения.