След ударите в Близкия Изток: Не се забелязват нови миграционните потоци

Засега не се забелязват промени в миграционните потоци, но продължаваме да следим обстановката внимателно, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани със събитията в Близкия изток.

Той уточни, че засега не се водят разговори за задействане на онази част от европейското законодателство, свързана със съвместната отбрана, след въздушните удари по британска военна база в Кипър. По неговите думи, ако това се наложи, първо ще бъде необходима обща политическа и правна оценка от държавите в ЕС по искане на пострадалата от военно нападение страна. Изглежда, Кипър не беше целта на тези удари, отбеляза говорителят.

Целият Близък изток губи от обстановката днес, ЕС се стреми да запази сигурността и стабилността в региона, посочи той. Ще продължим да използваме всички дипломатически възможности за намаляване на напрежението и за постигане на трайно решение, както и за това Иран да не се сдобие с ядрено оръжие. В тесен контакт сме със САЩ. Призоваваме Техеран наистина да промени поведението си, заяви говорителят.