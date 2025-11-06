Къде са блокираните активи на Русия? Никой, освен Белгия, не иска да каже

Когато белгийският премиер Барт Де Вевер натисна дулото на срещата на върха на ЕС миналия месец и блокира смел план за отпускане на репарационен заем от 140 милиарда евро на Украйна, използвайки замразените активи на Руската централна банка, той се оплака, че е бил изолиран.

В крайна сметка, дръзкият проект се основава единствено на средствата, съхранявани в Euroclear - централен депозитар на ценни книжа, базиран в Брюксел, въпреки че съюзниците от Г-7 многократно заявяваха, че имат около 300 милиарда евро замразени държавни активи, разпределени в техните юрисдикции.

„Най-тлъстото пиле е в Белгия, но има и други пилета наоколо“, каза Де Вевер. „Никой никога не говори за това.“

Всъщност никой, или почти никой, не го прави.

След забележките на Де Вевер на неубедителната среща на върха, Euronews се свърза със западните страни, които чрез медийни съобщения и независими анализи са идентифицирани като притежаващи дял от активите на Руската централна банка.

Това са: Франция, Люксембург, Германия, Швейцария, Обединеното кралство, Съединените щати, Канада, Япония и Австралия, като всички те са в съюз с международните усилия за осакатяване на военната машина на Кремъл и прекратяване на инвазията в Украйна.

По ирония на съдбата, най-точните отговори дойдоха от двете страни, които традиционно се свързват с финансова неизвестност: Люксембург и Швейцария.

Според скорошно проучване на изследователската служба на Европейския парламент, Люксембург държи около 10 до 20 милиарда евро руски държавни активи. Но в съвместно изявление министрите на финансите и външните работи на Великото херцогство предоставиха драстично различна цифра.

„Размерът на активите на Централната банка на Русия, които в момента са обездвижени в Люксембург, е под 10 000 евро“, казаха те.

Швейцария, от своя страна, потвърди, че държи 7,45 милиарда швейцарски франка, около 8 милиарда евро, руски държавни активи. Средствата се съхраняват в търговски банки.

Швейцария не е нито член на ЕС, нито на Г-7, така че не е задължена да следва инициативата за отпускане на репарационен заем. Въпреки това, тя следи отблизо процеса.

„Федералният съвет ще определи позицията си, като вземе предвид швейцарското законодателство, включително международното право, целите на външната политика на Швейцария, както и запазването на финансовата стабилност, за да се избегнат нежелани последици за финансовите пазари и бъдещите операции на централните банки в международната финансова система“, се казва в съобщението.

Другите страни, с които Euronews се свърза, предоставиха изявления с различна дължина, но избягваха да уточнят колко руски суверенни активи притежават.

Германия, за която се смята, че държи ограничен дял от замразените средства, заяви, че не може да „разкрие обема или местоположението на активите на Руската централна банка“ в страната поради изискванията за защита на данните и законодателството на ЕС за санкции.

Япония също не се ангажира. Смята се, че страната държи между 25 и 30 милиарда евро руски държавни активи, число, което така и не е било официално потвърдено от Токио. (Де Вевер твърди, че Япония държи 50 милиарда евро.)

„Правителството на Япония не разкрива информация относно подробностите за руските държавни активи, разположени в Япония, включително техния размер и местоположение. Следователно се въздържаме от коментари по този въпрос“, се казва в изявлението.

Франция отказа да коментира стойността на активите, пазени на нейна територия, дори бившият ѝ финансов министър Бруно дьо Мер да е говорил преди това за замразяване на 22,8 милиарда евро от Руската централна банка.

Министерството на финансите на САЩ не отговори на Euronews.

През септември 2023 г. Axios съобщи, че глобална работна група, известна като „Руски елити, пълномощници и олигарси“ (REPO), е открила приблизително 5,06 милиарда долара (4,41 милиарда евро) руски държавни активи, разпръснати в американската банкова система.

Стена на мълчанието

Липсата на прозрачност от Запада е в рязък контраст с яснотата в Белгия.

Euroclear редовно публикува доклади за руските държавни активи, техния състав по валути и актуализации за генерираните от тях неочаквани печалби. Политиците, инвеститорите, журналистите и анализаторите имат достъп до данните. Вярно е, че Euroclear, като централен депозитар на ценни книжа, е обвързан от по-строги стандарти за прозрачност и надзор в сравнение с частните банки, където принципите на секретност и поверителност се считат за свещени за защита на клиентите.

Към днешна дата съюзниците от Г-7 не са в състояние да предоставят подробна разбивка на руските държавни активи, които контролират, което е очевиден провал в контекста на репарационния заем. Европейската комисия, която изготви амбициозното предложение за заема от 140 милиарда евро, многократно избягваше въпроси дали ще погледне отвъд Euroclear.

Д-р Шимон Заремба, старши изследовател в Полския институт за международни отношения (PISM), се опита да определи точното местоположение и стойност на активите на Руската централна банка. Усилията му бяха посрещнати със същите препятствия, с които се сблъска Euronews.

„По време на неформалните ни разговори с представители на някои държави-членки на Г-7 и ЕС, не получихме никаква информация относно причините, поради които данните за точния размер на активите не са публично достъпни“, каза Заремба.

Изследователят оспори мнението, че разкриването на ясни статистически данни за активите може да изложи западните компании, които все още работят в Русия, на ответна конфискация от страна на Кремъл, перспектива, която Де Вевер също повдигна в последните си изказвания.

„В крайна сметка Русия знае точно къде са били депозирани средствата ѝ преди избухването на войната, кога активите ѝ са били замразени и чия частна собственост да се насочи“, добави той.

Друго повтарящо се препятствие в търсенето на активите е (рядкото) разграничение между суверенни активи, а именно резервите на Руската централна банка, и частни активи на санкционирани руски лица, като олигарси и бизнес лидери.

Обединеното кралство е отличен пример.

От една страна, страната е подкрепила заема за репарации.

„Сега е моментът за международни действия, за да се използват замразените суверенни активи на Русия в подкрепа на Украйна“, пише външният министър Ивет Купър в The Times. „Защото, честно казано, Русия е тази, която трябва да плати за щетите, които нанася на Украйна.“

Но от друга страна, то е посяло объркване относно това колко активи държи.

Към май 2025 г. Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) на Обединеното кралство е регистрирала замразени активи на стойност 28,7 милиарда британски лири (около 32,6 милиарда евро) в резултат на многобройните санкции, наложени на Русия от февруари 2022 г. Но в действителност, водещата цифра от 28,7 милиарда британски лири, често цитирана в пресата, изключва изцяло суверенните активи.

Британското правителство отказа да предостави отделна цифра.

Кралската канадска конна полиция (RCMP) твърди, че Канада „ефективно“ е замразила руски активи на стойност 185 милиона канадски долара (114 милиона евро) и е блокирала транзакции на стойност 473 милиона канадски долара (291 милиона евро). Euronews обаче не получи никаква информация за това колко, ако изобщо има такава, принадлежи на Руската централна банка, което прави невъзможно разграничаването.

Австралия, която разполага с по-малка сума, също отказа да предостави разбивка.

„Няма точни цифри. Струва си да се подчертае това във всичко това. Отделните щати може да имат някаква представа – или бихте се надявали, че ще имат груба представа какво точно е в рамките на тяхната юрисдикция – но има много малък обществен надзор върху това. И затова дебатът се води в толкова общи линии“, каза Франсис Бонд, старши сътрудник в адвокатската кантора Macfarlanes, специализирана в международни санкции. „Никога не сме виждали подобно предложение. И това е отговор на нещо, което се разглежда като напълно извънредна и необичайна ситуация. И затова правните рискове, финансовите рискове и политическите рискове са толкова високи, защото всъщност нямаме пътна карта за определяне как това може да се развие.“