IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Може ли Европейският съюз да бъде противоотровата на популизма?

Европа е изправена пред криза на управлението

12.11.2025 | 03:50 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Популистките партии са спечелили повече от една трета от гласовете на парламентарните избори в 30 европейски страни и сега са сред водещите фракции в двете най-големи страни членки на ЕС, Франция и Германия.

За да се противодейства на популистката тенденция, европейските лидери трябва да демонстрират, че те и техните институции могат да постигнат резултати, като се справят с легитимните опасения на избирателите и си сътрудничат за постигане на общи цели, пише Bloomberg.

За да имат някаква надежда да си върнат разочарованите избиратели, центристките лидери на Европа трябва да проявят много по-голяма амбиция и сътрудничество, отколкото досега.

За да имат някаква надежда да си върнат разочарованите избиратели, центристките лидери на Европа трябва да проявят много по-голяма амбиция и сътрудничество, отколкото досега.

Не отпреди Втората световна война екстремистите са били толкова близо до завземането на власт в цяла Европа. Към септември популистките партии – предимно десни и антиимигрантски, понякога презрителни към Европейския съюз и симпатизиращи на тоталитарния режим на Русия – бяха спечелили повече от една трета от гласовете на парламентарните избори в 30 европейски държави, претеглени спрямо населението. Сега те са сред водещите фракции в двете най-големи страни членки на ЕС, Франция и Германия.

Популисткият възход е обезпокоителен не само сам по себе си, но и по начина, по който парализира традиционните центристи. С намаляването на броя на гласовете им, те са все по-принудени да сключват неудобни съюзи, които са твърде противоречиви, за да постигнат нещо - както се видя наскоро във Франция, където президентът Еманюел Макрон е четвъртият си министър-председател от средата на 2024 г. на фона на неуспешни опити за приемане на бюджет чрез разединения парламент.

Какво тласка избирателите към периферията? Няма един-единствен или прост отговор. Сред правдоподобните обяснения: необичайно голям приток на бежанци ; стагниращи доходи на работническата класа; високи цени на жилищата и енергията; продължаващото въздействие на финансовата криза от 2008 г .; и умението на популистките партии да експлоатират социалните медии . Всички те имат различна степен на значение на различните места.

Въпреки това, популистите имат едно общо нещо: Те представят утвърдените лидери и институции (с известна точност) като откъснат, корумпиран и некомпетентен елит. За съжаление, предпочитаните от тях решения често включват изрично нарушаване на демократичните проверки и баланси – наръчник, който унгарският премиер Виктор Орбан следва за ужас на ЕС.

Кооптирането не работи - както Фридрих Мерц, сегашният германски канцлер, научи по-рано тази година, когато предложи мярка за ограничаване на имиграцията с подкрепата на съседна на фашистите партия „Алтернатива за Германия“, само за да претърпи остра негативна реакция. Когато центристите възприемат екстремистка реторика, те успяват главно да отчуждят основните си избиратели . Просто надеждата, че популистите по някакъв начин ще се умерят, след като встъпят в длъжност, също не е решение.

Вместо това, европейските лидери трябва да демонстрират, че те и техните институции могат да постигнат резултати. Това означава да се обърне внимание на легитимните опасения на избирателите – включително съживяване на оскъдния икономически растеж на Европа, укрепване на нейната отбрана и приемане на политики, които подчертават предимствата на имиграцията, като същевременно смекчават нейните недостатъци.

За тази цел сътрудничеството е от решаващо значение. За да привлекат частните инвестиции, от които отчаяно се нуждаят, отделните държави трябва да спрат да се грижат за собствените си финансови институции и да обединят капиталовите си пазари. За да осигурят сигурността на границите на Европа, те трябва да координират политиките си относно имиграцията и убежището. За да осигурят най-ефективно общата си отбрана , те трябва да обединят сили, за да постигнат икономии от мащаба - вместо например да произвеждат 12 вида основни бойни танкове.

Свързани статии

Въпреки всичките си недостатъци, ЕС остава добре пригоден за управление на подобно сътрудничество. Европейците постоянно казват, че гледат на съюза по-благосклонно, отколкото на националните си правителства, и че искат той да прави повече. Във време, когато геополитиката с нулев резултат е във възход, Европа има шанс да покаже, че либералната демокрация и трансграничното партньорство могат да работят по-добре.

Последните проучвания във Франция и Германия показват, че десните популисти биха могли да спечелят следващите избори с пълна сила, което ще им даде много по-голямо влияние върху двете най-могъщи страни в ЕС. Европейските лидери трябва да видят тази тенденция като предупредителен знак, че това е така – и да действат съответно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Европа ЕС популизъм война Русия Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem