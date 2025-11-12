Може ли Европейският съюз да бъде противоотровата на популизма?

Популистките партии са спечелили повече от една трета от гласовете на парламентарните избори в 30 европейски страни и сега са сред водещите фракции в двете най-големи страни членки на ЕС, Франция и Германия.

За да се противодейства на популистката тенденция, европейските лидери трябва да демонстрират, че те и техните институции могат да постигнат резултати, като се справят с легитимните опасения на избирателите и си сътрудничат за постигане на общи цели, пише Bloomberg.

За да имат някаква надежда да си върнат разочарованите избиратели, центристките лидери на Европа трябва да проявят много по-голяма амбиция и сътрудничество, отколкото досега.

За да имат някаква надежда да си върнат разочарованите избиратели, центристките лидери на Европа трябва да проявят много по-голяма амбиция и сътрудничество, отколкото досега.

Не отпреди Втората световна война екстремистите са били толкова близо до завземането на власт в цяла Европа. Към септември популистките партии – предимно десни и антиимигрантски, понякога презрителни към Европейския съюз и симпатизиращи на тоталитарния режим на Русия – бяха спечелили повече от една трета от гласовете на парламентарните избори в 30 европейски държави, претеглени спрямо населението. Сега те са сред водещите фракции в двете най-големи страни членки на ЕС, Франция и Германия.

Популисткият възход е обезпокоителен не само сам по себе си, но и по начина, по който парализира традиционните центристи. С намаляването на броя на гласовете им, те са все по-принудени да сключват неудобни съюзи, които са твърде противоречиви, за да постигнат нещо - както се видя наскоро във Франция, където президентът Еманюел Макрон е четвъртият си министър-председател от средата на 2024 г. на фона на неуспешни опити за приемане на бюджет чрез разединения парламент.

Какво тласка избирателите към периферията? Няма един-единствен или прост отговор. Сред правдоподобните обяснения: необичайно голям приток на бежанци ; стагниращи доходи на работническата класа; високи цени на жилищата и енергията; продължаващото въздействие на финансовата криза от 2008 г .; и умението на популистките партии да експлоатират социалните медии . Всички те имат различна степен на значение на различните места.

Въпреки това, популистите имат едно общо нещо: Те представят утвърдените лидери и институции (с известна точност) като откъснат, корумпиран и некомпетентен елит. За съжаление, предпочитаните от тях решения често включват изрично нарушаване на демократичните проверки и баланси – наръчник, който унгарският премиер Виктор Орбан следва за ужас на ЕС.

Кооптирането не работи - както Фридрих Мерц, сегашният германски канцлер, научи по-рано тази година, когато предложи мярка за ограничаване на имиграцията с подкрепата на съседна на фашистите партия „Алтернатива за Германия“, само за да претърпи остра негативна реакция. Когато центристите възприемат екстремистка реторика, те успяват главно да отчуждят основните си избиратели . Просто надеждата, че популистите по някакъв начин ще се умерят, след като встъпят в длъжност, също не е решение.

Вместо това, европейските лидери трябва да демонстрират, че те и техните институции могат да постигнат резултати. Това означава да се обърне внимание на легитимните опасения на избирателите – включително съживяване на оскъдния икономически растеж на Европа, укрепване на нейната отбрана и приемане на политики, които подчертават предимствата на имиграцията, като същевременно смекчават нейните недостатъци.

За тази цел сътрудничеството е от решаващо значение. За да привлекат частните инвестиции, от които отчаяно се нуждаят, отделните държави трябва да спрат да се грижат за собствените си финансови институции и да обединят капиталовите си пазари. За да осигурят сигурността на границите на Европа, те трябва да координират политиките си относно имиграцията и убежището. За да осигурят най-ефективно общата си отбрана , те трябва да обединят сили, за да постигнат икономии от мащаба - вместо например да произвеждат 12 вида основни бойни танкове.

Въпреки всичките си недостатъци, ЕС остава добре пригоден за управление на подобно сътрудничество. Европейците постоянно казват, че гледат на съюза по-благосклонно, отколкото на националните си правителства, и че искат той да прави повече. Във време, когато геополитиката с нулев резултат е във възход, Европа има шанс да покаже, че либералната демокрация и трансграничното партньорство могат да работят по-добре.

Последните проучвания във Франция и Германия показват, че десните популисти биха могли да спечелят следващите избори с пълна сила, което ще им даде много по-голямо влияние върху двете най-могъщи страни в ЕС. Европейските лидери трябва да видят тази тенденция като предупредителен знак, че това е така – и да действат съответно.