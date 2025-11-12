Обществена промяна в Иран: Жените вече карат мотоциклети ВИДЕО

Когато Мерат Бехнам за първи път събра достатъчно смелост да кара жълтия си скутер през задръстените улици на иранската столица до кафенето, което управлява, трафикът не беше основната ѝ грижа.

Вместо това тя се подготви за неодобрителни погледи, словесни обиди и дори спиране от полицията, защото е жена, караща мотоциклет в Техеран, нещо, което дълго време не се одобряваше от хардлайнерите и консервативните духовници в Иран.

Но 38-годишната Бехнам се оказа широко приета на пътя - и част от по-широко преосмисляне от страна на жените на обществените очаквания в Иран.

Това не е всеобхватно, особено след като хардлайнерските политици призовават за прилагане на закони за хиджаба или забрадките, докато Иран предприема мерки срещу интелектуалците след 12-дневната ирано-израелска война през юни - но това представлява промяна.

"Това беше голяма работа за мен“, каза Бехнам пред Асошиейтед прес, след като се прибра в кафенето ѝ наскоро. "Не знаех как да го направя. В началото бях доста стресирана, но постепенно начинът, по който хората се отнасяха с мен и реакциите им, ме окуражиха много".

"Изложени на вятъра“

Две неща в миналото са пречели на жените да шофират мотоциклети или скутери. Първо, полицейските разпоредби на иранския фарси изрично посочват, че само "мардан“ или "мъже“ могат да получат шофьорски книжки за мотоциклет. Това е много специфична за пола формулировка на фарси, който като цяло е граматически неутрален по отношение на пола език.

"Този ​​проблем не е нарушение, а престъпление и моите колеги ще се занимават с тези лица, тъй като никоя от тези жени в момента няма шофьорска книжка и ние не можем да действаме против закона“, каза генерал Абулфазл Мусавипур, началник на пътната полиция на Техеран, в доклад, публикуван от полуофициалната информационна агенция ISNA през септември.

След това е и културният аспект. Докато жените вече могат да заемат работни места, политически длъжности и да имат шофьорска книжка, след Ислямската революция през 1979 г. страната е наложила строго консервативно, шиитско ислямско разбиране за поведението на жените. Това включва задължителния закон за хиджаб в Иран, който предизвика масови демонстрации през 2022 г. след смъртта на Махса Амини, за която се твърди, че е била задържана, защото не е носила забрадка по начина, по който властите са я харесали.

Според вярванията на някои консервативни духовници и хардлайнери, жена, която кара скутер или мотоциклет, е "табарудж“ или прекомерно парадиране с красотата си, забранено от исляма.

"Подходящото покриване за жените, докато карат мотоциклет, е много важно“, каза хардлайнерът Мохамад Серадж пред полуофициалната информационна агенция ILNA през септември. "Жена, седнала на мотоциклет, не може да поддържа скромното облекло, което се очаква от нея, тъй като и двете ѝ ръце са заети с управлението на превозното средство и е изложена на вятъра".

Избягване на задръствания

За мнозина забраната за мотоциклети е пряко свързана с реалността на улиците на Техеран, претъпкани с приблизително над 4 милиона коли и още 4 милиона мотоциклети по пътищата ежедневно. В продължение на десетилетия жени, облечени в всеобхватен черен чадор, можеха да бъдат видени да се возят на мотоциклети, управлявани от мъже, настрани.

Но след като жените започнаха да се отказват от хиджаба, повече жени започнаха да поемат риска и да карат мотоциклетите си през Техеран, избягвайки таксите за задръствания, налагани на автомобили, които харчат над 20 милиона риала (20 долара) на месец. Макар че все още са малък процент от общия трафик, присъствието им на пътя стана по-често срещано.

"Тук няма никакъв политически манифест или социална програма“, каза Бехнам. "Просто тъй като работното ми място е в центъра на града и трябваше да пътувам всеки ден от (западния квартал) Сатархан, трафикът там - и проблемът с паркирането, плюс ограниченията на пътните зони - ме подлудяваха".

Символ на избор и независимост

Но за други това е политически въпрос. Има спекулации, че администрацията на реформисткия президент Масуд Пезешкиан, който преди войната водеше кампания за отвореност към Запада, може да се опита да промени разпоредбите, за да позволи на жените да получават лицензи. Реформаторите – тези, които се стремят да променят теокрацията на Иран отвътре – също призовават за промяна.

"Време е да преминем отвъд невидимите стени на културната преценка и бюрократичните правила“, пише вестник "Шарг“ през септември. "За жените карането на мотоциклет не е просто начин за пътуване, а символ на избор, независимост и равноправно присъствие в обществото.“

Бенхам казва, че карането на мотоциклет ѝ е дало и първото положително взаимодействие с полицията.

"За първи път полицай – всъщност пътен служител – ме накара да се чувствам насърчена и по-безопасна. Можех да усетя някаква подкрепа“, каза тя. "Дори когато ми даваха предупреждения, те бяха технически – като например къде да паркирам, да не правя определени неща или винаги да нося каска".