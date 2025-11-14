Русия превръща видеоигрите в инструменти за идеологически контрол

Нов доклад на украинската неправителствена организация LingvaLexa разкрива как Русия систематично превръща видеоигрите в инструменти за идеологически контрол, пропаганда и милитаризация на младежта. Проучването твърди, че игрите – някога разглеждани като чисто забавление – са се превърнали в един от най-ефективните инструменти на Кремъл за нормализиране на насилието и разпространение на имперския му мироглед.

Геймингът като държавна пропаганда

Според LingvaLexa, руската гейминг индустрия сега е тясно интегрирана в държавната политика. Подкрепени от държавни субсидии, закони за цензура и „патриотично“ финансиране, гейминг студиата се насърчават да създават съдържание, което прославя руски войници, изопачава исторически събития и демонизира Украйна и Запада.

През 2024 г. Владимир Путин одобри „Държавна политика за историческо просвещение“, която позволява на Кремъл да регулира кои игри са „идеологически правилни“. Планът включва разработване на руски гейминг енджинове, местни конзоли и национална платформа, която да замени западните като Steam.

Милитаризиране на младежта чрез електронни спортове и симулации

Прокремълската младежка организация „Юнармия“ стартира електронни спортни турнири като „CyberSpring“ и „Yunarmiyez in the Network“, включващи игри като Dota 2, PUBG Mobile и World of Tanks Blitz. Тези събития са представени като „патриотично образование“, съчетаващо дигитално забавление с дисциплина във военен стил.

В окупираните украински територии руски войници дори са провеждали уроци по управление на дронове за деца, използвайки игра, наречена FPV Kamikadze Drone, където играчите симулират насочване с експлозиви.

Междувременно проектът на ЧВК „Kinder“ използва модификации на Minecraft, за да обучава деца във виртуален бой, наподобяващ войната на Русия в Украйна – с украински войници, изобразени като прасета, които ще бъдат „екзекутирани“.

Идеология, скрита в дизайна и символите

Игрите вграждат пропаганда не само чрез сюжетни линии, но и чрез визуални символи, жаргон и общностна култура. Например, руското студио Battlestate Games, стоящо зад Escape from Tarkov, има връзки с военно-промишления комплекс. Играта му включва антиукраински изображения, като например герои, подиграващи се на украински войници.

В същото време руски геймърски инфлуенсъри и стриймъри популяризират символите „Z“ и „V“ на войната, докато онлайн кланове и общности подсилват националистическата идентичност чрез мемета и кодиран език.

Свързани статии Като във видеоигра: Украйна дава бонуси на операторите на дронове за всяко убийство на руснак

Набиране на персонал чрез игри

Докладът документира случаи на директно набиране на персонал чрез онлайн гейминг чатове. От 2023 г. насам потребители, представящи се за военни вербовчици или членове на Вагнер Груп, предлагат на играчите работа като оператори на дронове или войници по договор. В някои случаи тийнейджъри получават „мисии“ да снимат обекти или да споделят данни, маскирани като игрови предизвикателства.

Проблемът със Steam

В популярната игрална платформа Steam, LingvaLexa откри огромно количество провоенно и екстремистко съдържание. Милиони потребители споделят ръководства, стикери и аватари със слогани като „ZOV“ или „Svinorez“, докато други призовават за бойкот на студиа, подкрепящи Украйна.

Доклад от 2024 г. на Антидифамационната лига регистрира 1,8 милиона случая на екстремистко или свързано с омраза съдържание в Steam, голяма част от което е свързано с рускоезични групи.

LingvaLexa призовава играчите да разпознават идеологическите сигнали – като например възхвала на насилието или „героични“ изображения на руски войници – и да избягват общности, разпространяващи омраза или „задачи“ от реалния живот.

Препоръчва се също така правителствата и международните организации да създадат независим мониторинг на игрово съдържание от авторитарни режими и да увеличат програмите за дигитална грамотност за младежите.

„Видеоигрите могат да направят пропагандата невидима, емоционална и пристрастяваща“, каза Анна Вишнякова, ръководител на LingvaLexa. „Ето защо е изключително важно игрите да се третират като фронтова линия на информационната война.“

По-рано беше съобщено, че в далекоизточните региони на Русия служители, отговорни за военното набиране – предимно сержанти и офицери – биват преназначени в щурмови части, след като не са изпълнили квотите за набор.