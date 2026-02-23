Защо изгориха чучело на любимия певец на Путин край Байкал? ВИДЕО

В последния ден на карнавала на Байкал (най-голямото езеро в света) беше изгорен манекен, представящ руския певец Ярослав Дронов, по-известен като Шаман (най-известният руски певец на момента).

Информацията беше разпространена от Telegram канала "Ты в тренде или уходи" ("Или си в тренда, или си тръгваш").

"Поздравяваме всички руснаци с Масленица (празникът, с който руснаците отбелязват началото на пролетта)! Проведохме ритуала по пречистване на езерото Байкал от нечистотии", казва авторът на видеото.

На Байкале сожгли чучело певца Shamanа Так, по словам местных, они очистили озеро от скверны. pic.twitter.com/EFzSiEprvg — Лентач (@oldLentach) February 22, 2026

Това се случи, след като Шаман облиза леда на езерото и подписа видеото с "18+". Местни активисти подчертават, че за коренното население и много жители Байкал е свещено място, а не просто фон за забавление или самореклама.

Езерото изисква уважително отношение

Неподходящото поведение често води до трагедии: по-специално, автомобили потъват под леда. На 20 февруари автомобил УАЗ с група туристи от Китай попадна под леда на Байкал и само един от деветте души в колата успя да оцелее.

🤢 Disgust of the week. Russian pro-war singer Shaman licked Lake Baikal After that, the lake seemed cursed — two cars fell through the ice, and a UAZ carrying Chinese tourists sank. pic.twitter.com/1QsvBu0KHd — NEXTA (@nexta_tv) February 23, 2026

На следващия ден подобна ситуация се случи с камион, чиято задна част потъна. Скоро стана известно, че ледът се е счупил под друго превозно средство, в което са се намирали жена и тийнейджър.

Шаман стана известен след началото на войната в Украйна. Той изпълнява патриотични песни и е силно рекламиран от Кремъл, като дори е награждаван от Владимир Путин.