Защо изгориха чучело на любимия певец на Путин край Байкал? ВИДЕО

Шаман си позволи да оближе замръзналите води на езерото, след това няколко души загинаха

23.02.2026 | 15:04 ч. 14
В последния ден на карнавала на Байкал (най-голямото езеро в света) беше изгорен манекен, представящ руския певец Ярослав Дронов, по-известен като Шаман (най-известният руски певец на момента).

Информацията беше разпространена от Telegram канала "Ты в тренде или уходи" ("Или си в тренда, или си тръгваш").

"Поздравяваме всички руснаци с Масленица (празникът, с който руснаците отбелязват началото на пролетта)! Проведохме ритуала по пречистване на езерото Байкал от нечистотии", казва авторът на видеото.

Това се случи, след като Шаман облиза леда на езерото и подписа видеото с "18+". Местни активисти подчертават, че за коренното население и много жители Байкал е свещено място, а не просто фон за забавление или самореклама.

Езерото изисква уважително отношение

Неподходящото поведение често води до трагедии: по-специално, автомобили потъват под леда. На 20 февруари автомобил УАЗ с група туристи от Китай попадна под леда на Байкал и само един от деветте души в колата успя да оцелее.

На следващия ден подобна ситуация се случи с камион, чиято задна част потъна. Скоро стана известно, че ледът се е счупил под друго превозно средство, в което са се намирали жена и тийнейджър.

Шаман стана известен след началото на войната в Украйна. Той изпълнява патриотични песни и е силно рекламиран от Кремъл, като дори е награждаван от Владимир Путин.

Тагове:

Шаман Русия Байкал
