Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе

В списъка са продукти като чай, кафе, банани и борови ядки

15.11.2025 | 07:05 ч. 5
Reuters

Reuters

Американският президент Доналд Тръмп, изправен пред натиск да понижи разходите за живот на американците, подписа  указ за отмяна на част от митата, които сам наложи, като освободи от тях продукти като кафе, говеждо месо и екзотични плодове, съобщава Франс прес.

"Реших, че някои селскостопански продукти не трябва да подлежат на реципрочни мита“, обяснява американският президент в указа.

В списъка фигурират продукти, които САЩ не могат да отглеждат или отглеждат в количества, които са недостатъчни за нуждите им, като кафе, чай, банани и други екзотични плодове, както и борови ядки.
В списъка е включено и говеждото месо, след като цената на този продукт достигна рекордни нива в страната.

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10% върху повечето продукти, внасяни в САЩ, с цел намаляване на търговския дефицит на страната и подкрепа на местното производство.

Тези мита обхващаха дори продукти, които не могат да се произвеждат на американска земя.

Белият дом открои тази седмица мерките, предприети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост, като бензин и яйца, както и споразумението за намаляване на цените на някои лекарства за отслабване. / БТА

Доналд Тръмп реципрочни мита отмяна САЩ стоки първа необходимост
