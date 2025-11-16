Четирима полицаи са простреляни в Канзас

Четирима американски служители на реда са ранени при престрелка в Канзас, съобщава KRON4.

"Четирима служители на реда са получили огнестрелни рани в събота сутринта, когато са се отзовали на обаждане до къща в селски район южно от Топика, Канзас“.

Според агенцията, служители на шерифската служба и полицията са пристигнали на място около 10 ч. местно време след сигнали за домашно насилие, след което е започнала престрелка между полицаите и мъжа, заподозрян за домашното насилие. Заподозреният е починал от огнестрелни рани, съобщиха ръководители на Бюрото за разследване на Канзас.

Според информацията на местните власти, състоянието на ранените полицаи е нестабилно. /Фокус