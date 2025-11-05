Тръмп за новия кмет на Ню Йорк: Вреди на суверенитета САЩ, ще се погрижим за него

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира тази сутрин на поредицата от загуби за републиканците, включително голямата победа на Зохран Мамдани в надпреварата за кмет на Ню Йорк, като заяви, че идването на демократите на власт би било „много лоша ситуация“.

По време на закуска със сенатори Тръмп коментира резултатите от изборите, проведени предходната вечер, и посочи, че „не е очаквал победа“ за републиканската страна. „Беше много успешно за демократите, не беше добре за републиканците“, каза той, като заяви, че Мамдани вреди на суверенитета на страната.

"Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте", заяви Тръмп.

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако демократът Мамдани спечели изборите за кмет на мегаполиса.

По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че Америка трябва да направи своя избор между комунизма и благоразумието.

"Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо", заяви още Тръмп по време на форума в Маями.

Тръмп обвини демократите за ситуацията, твърдейки, че „радикалните демократи“ в Сената са показали „нулев интерес“ към възобновяването на работата на правителството.

Президентът добави също, че фактът, че неговото име не е било в избирателните бюлетини, е „най-големият фактор“ за изборния резултат. В заключителната част на обръщението си той каза на сенаторите, че ще „приеме много закони, които са добри за страната“, добавяйки, че демократите няма да дойдат на власт, „ако направим това, което аз казвам“.

Неговото изказване приключи след кратки встъпителни думи, след което той поиска журналистите да напуснат залата.

Зохран Мамдани, 34-годишен член на щатското събрание на Ню Йорк, спечели снощи изборите за кмет на Ню Йорк, а според екипа на Мамдани, Тръмп не е осъществявал контакт с него нито преди, нито след обявяването на резултатите.