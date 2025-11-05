IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Тръмп за новия кмет на Ню Йорк: Вреди на суверенитета САЩ, ще се погрижим за него

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако демократът спечели

05.11.2025 | 23:45 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира тази сутрин на поредицата от загуби за републиканците, включително голямата победа на Зохран Мамдани в надпреварата за кмет на Ню Йорк, като заяви, че идването на демократите на власт би било „много лоша ситуация“.

По време на закуска със сенатори Тръмп коментира резултатите от изборите, проведени предходната вечер, и посочи, че „не е очаквал победа“ за републиканската страна. „Беше много успешно за демократите, не беше добре за републиканците“, каза той, като заяви, че Мамдани вреди на суверенитета на страната.

"Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте", заяви Тръмп.

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако демократът Мамдани спечели изборите за кмет на мегаполиса.

По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че Америка трябва да направи своя избор между комунизма и благоразумието.

Свързани статии

"Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо", заяви още Тръмп по време на форума в Маями.

Тръмп обвини демократите за ситуацията, твърдейки, че „радикалните демократи“ в Сената са показали „нулев интерес“ към възобновяването на работата на правителството.

Президентът добави също, че фактът, че неговото име не е било в избирателните бюлетини, е „най-големият фактор“ за изборния резултат. В заключителната част на обръщението си той каза на сенаторите, че ще „приеме много закони, които са добри за страната“, добавяйки, че демократите няма да дойдат на власт, „ако направим това, което аз казвам“.

Неговото изказване приключи след кратки встъпителни думи, след което той поиска журналистите да напуснат залата.

Зохран Мамдани, 34-годишен член на щатското събрание на Ню Йорк, спечели снощи изборите за кмет на Ню Йорк, а според екипа на Мамдани, Тръмп не е осъществявал контакт с него нито преди, нито след обявяването на резултатите.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Зохран Мамдани Доналд Тръмп САЩ Ню Йорк кмет
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem