Натискът на Тръмп върху Индия ще избута руския петрол още повече в сянка

Доналд Тръмп оказва засилен натиск върху Индия да намали покупките си на руски петрол. Това може да лиши Москва от жизненоважни приходи, но най-вече само ще тласне повече руски петрол към все по-голям сенчест пазар.

Президентът на САЩ заяви в сряда, че индийският премиер Нарендра Моди е обещал да спре да купува петрол от Русия, споразумение, което Индия все още не е потвърдила.

Индия се превърна в основен търговски купувач на руски петрол след нахлуването на Москва в Украйна през 2022 г. Според Международната агенция по енергетика, през първите девет месеца на 2025 г. тя е закупувала 1,9 милиона барела руски суров петрол на ден, което представлява 40% от общия ѝ износ, пише в коментар за Ройтерс колумнистът Рон Бусо.

Този натиск от страна на САЩ върху Ню Делхи идва в момент, когато Киев нанася удари по енергийната инфраструктура на Русия.

Освен това, Тръмп изглежда отново е фокусиран върху разрешаването на конфликта в Украйна, след като договори прекратяване на огъня в Газа. Миналата седмица той обяви, че с руския президент Владимир Путин ще се срещнат за още една среща на върха след "успешен" телефонен разговор.

Всичко това подсказва, че може би навлизаме в нов етап в усилията на Запада да окаже натиск върху Кремъл, така че ако не се постигне пробив на предстоящата среща на върха, натискът върху Индия да намали покупките си на руски суров петрол е малко вероятно да намалее.

Индия вероятно ще се съгласи с натиска на САЩ като част от широкомащабно търговско споразумение. Вашингтон вече наложи 25% мито върху индийските стоки в отговор на покупките на руски петрол от Ню Делхи.

Всъщност някои индийски рафинерии вече се готвят да намалят вноса на руски петрол, въпреки че евентуално намаление няма да е видимо преди декември най-рано.

Междувременно индийските рафинерии са изправени пред друго предизвикателство. Европейският съюз ще наложи забрана за внос на гориво, рафинирано от руски суров петрол, считано от 21 януари следващата година. Европа представлява над една трета от износа на дизелово гориво и авиационно гориво на Индия.

Новите мерки на САЩ и ЕС вероятно ще бъдат финансово болезнени за индийските рафинерии, тъй като те се радват на добри маржове, купувайки руски суров петрол със значителни отстъпки от международните цени.

А енергийните пазари на двете страни вече са силно преплетени.

„Роснефт“ притежава и 49% дял в друга голяма индийска рафинерия, Nayara, чиято рафинерия Vadinar с капацитет 400 000 барела на ден разчита изключително на руски внос на петрол. Тя вече е изправена пред санкции от ЕС и Великобритания , които са я накарали да намали оперативните си нива , въпреки че е малко вероятно напълно да спре вноса на руски суров петрол.

Но нека предположим, че Индия може сериозно да намали покупките си на руски петрол, дори и да не може да ги сведе до нула. Какво би се случило с обемите руски суров петрол, които Индия спира да купува?

Първо, китайските рафинерии може да изберат да увеличат покупките си, особено ако отстъпката спрямо международните цени се разшири.

Китай остава най-големият купувач на руски петрол, внасяйки 2,1 милиона барела на ден между януари и септември по суша и море, което е приблизително 18% от общия внос на суров петрол в страната . Китай също така затегна енергийните си връзки с Москва тази година и внася втечнен природен газ от силно санкциониран руски завод.

И все пак Пекин исторически се е въздържал от това да разчита на една държава за повече от 20% от вноса си на петрол. Така че по този начин рафинериите вероятно биха имали малък капацитет да увеличат руските барели, които Индия би могла разумно да очаква да намали.

Освен това, Тръмп оказва натиск върху Китай да намали покупките на руски петрол на фона на тлеещото търговско напрежение между двете най-големи икономики в света. Следователно Пекин може да се притеснява да не провокира допълнително Вашингтон, особено като се има предвид, че вече може да купува суров петрол на атрактивни цени.

По този начин всички останали руски барели вероятно ще се преместят в бързо разрастващия се сенчест пазар.

Русия е разработила обширна мрежа от остарели танкери, за да избегне международни санкции. През септември 69% от руския суров петрол е бил превозван с танкери от „сенчестия флот", според Центъра за изследвания в областта на енергетиката и чистия въздух.

Тази мащабна търговска схема често използва трансфер на петрол от кораб на кораб в средата на океана, за да прикрие произхода на петролните доставки.

Следователно е вероятно всеки руски петрол, който обикновено би отишъл директно в Индия, просто да се озове на сенчестия пазар. В този момент страната му на произход ще бъде неясна, което означава, че може да се озове на много места, включително в Индия.

Разбира се, загубата на основен пазар като Индия със сигурност ще стесни кръга от купувачи на Русия, принуждавайки я да продава петрол с по-големи отстъпки, което ще намали приходите на Москва. По-ниските цени на петрола и газа вече удрят в бюджета на Москва., отваря нов раздел.

Но усилията на Запада да окаже натиск върху огромната руска петролна индустрия е малко вероятно да доведат до спад в руското производство или износ. Те могат просто да намалят видимостта на това, което се превръща във все по-непрозрачен пазар.