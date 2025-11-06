IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Песков: ЕС добавя все по-сложни елементи към конфронтацията си с Русия

ЕС гради стени в отношенията си с Русия

06.11.2025 | 23:53 ч. 7
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Европа продължава курса си на конфронтация с Русия, припомняйки всички практики от Студената война и добавяйки нови елементи, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„За съжаление, европейците усърдно си спомнят всичко, свързано с конфронтацията, която се случи по време на Студената война, и също толкова усърдно добавят нови, изтънчени елементи към тази конфронтация“, каза Песков в коментир за статия в Politico, че Европейският съюз (ЕС) работи по по-строги визови ограничения за руснаци.

Свързани статии

„Европейските страни издигат нови стени в отношенията си с Русия, но историята ще съди всичко. Те строят стени; не са забравили как. Историята ще постави всичко на мястото му“, каза още Песков.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Песков ЕС Русия война Украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem