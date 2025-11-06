Европа продължава курса си на конфронтация с Русия, припомняйки всички практики от Студената война и добавяйки нови елементи, заяви пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„За съжаление, европейците усърдно си спомнят всичко, свързано с конфронтацията, която се случи по време на Студената война, и също толкова усърдно добавят нови, изтънчени елементи към тази конфронтация“, каза Песков в коментир за статия в Politico, че Европейският съюз (ЕС) работи по по-строги визови ограничения за руснаци.

„Европейските страни издигат нови стени в отношенията си с Русия, но историята ще съди всичко. Те строят стени; не са забравили как. Историята ще постави всичко на мястото му“, каза още Песков.