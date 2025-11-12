Песков: Русия анализира дали е целесъобразно да започне подготовка за ядрени опити

Москва продължава да проучва ситуацията и да анализира дали е целесъобразно да започне подготовка за ядрени опити. Това съобщи пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

„Засега работата по този въпрос, в съответствие с инструкциите на руския президент, продължава. Все още няма новини. Ясно е, че това ще отнеме много време“, каза Песков.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е инструктирал Пентагона незабавно да възобнови изпитанията на ядрени оръжия, позовавайки се на факта, че други страни вече го правят. Той не уточни за какви изпитания говори, нито дали това включва детониране на ядрени бойни глави.

На 5 ноември, на среща между Путин и Съвета за сигурност, председателят на Държавната дума Вячеслав Володин обърна внимание на тези думи и отбеляза загрижеността на депутатите относно ситуацията. Руският президент изслуша позициите на различните участници, след което възложи на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, разузнавателните служби и гражданските ведомства да съберат и анализират допълнителна информация и „да представят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовка за изпитания на ядрени оръжия“.

Песков подчерта, че президентът не си е поставил за цел да започне подготовка за изпитанието; той е „разпоредил целесъобразността от започване на подготовка“ да бъде разгледана предвид действията на САЩ.