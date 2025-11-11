Как да държим Китай далеч от Украйна?

Докато администрацията на Тръмп е фокусирана върху прекратяването на войната в Украйна, Китай едновременно подкрепя войната на Кремъл и се стреми към следвоенното възстановяване на Украйна . Предотвратяването на участието на Китай в икономическото и сигурно бъдеще на Украйна е наложително за поддържане на стабилността на европейския театър на военните действия и за предотвратяване на по-нататъшно руско-китайско обединяване, пише за TNI Антония-Лора Пуп, стипендиантка на Фулбрайт и асистент-преподавател в Училището за външна служба „Уолш“ към университета Джорджтаун.

За разлика от официалната позиция на Пекин като отговорен член на Съвета за сигурност на ООН, Китай е основният двигател на руската военна машина. Само 20 дни преди пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., Си Дзинпин и Владимир Путин подписаха своето стратегическо партньорство „ без ограничения“. Три години по-късно растежът на двустранните им връзки е очевиден.

Китай доставя на Русия жизненоважни части за производството на изтребители и дронове. Пекин предоставя критична подкрепа на руската отбранителна индустриална база, като прехвърля материали с двойна употреба, които Москва използва за производство на оръжия. Двете страни също така проведоха десетки съвместни военни учения от февруари 2022 г. насам.

Китай е най-големият клиент на изкопаеми горива за Русия , като всеки месец купува суров петрол, въглища и други енергийни продукти на стойност милиарди долари. В кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество миналия месец Китай и Русия подписаха важно енергийно споразумение за изграждане на новия газопровод „Силата на Сибир 2“. Пекин също така изигра ключова роля в подпомагането на заобикалянето на санкциите от страна на Русия. Миналия месец китайски кораби бяха забелязани да акостират в окупирания от Русия Крим, а танкери, превозващи втечнен природен газ от санкционирани руски проекти, акостират в китайски терминали.

Китай подкрепя руските военни усилия, защото те са от полза за Пекин. Според съобщенията, китайският външен министър е заявил пред представители на ЕС това лято, че Китай не може да си позволи руско поражение в Украйна, тъй като това би позволило на Съединените щати да дадат приоритет на ангажираността в Индо-Тихоокеанския регион.

В същото време Китай иска Украйна да се превърне в нов център за неговата инициатива „Един пояс, един път“. Пекин предложи свой собствен мирен план – план, похвален от руския външен министър Сергей Лавров като най-разумния вариант на масата. В този план Китай подчерта готовността си да съдейства за възстановяването на следвоенната архитектура на сигурност. В знак на благодарност за подкрепата на Китай за руската военна машина, Лавров призова за включване на Китай като гарант за сигурността на Украйна, заедно с останалите постоянни държави членки на Съвета за сигурност на ООН.

В същото време Пекин ухажва Киев. През август, за първи път, откакто Украйна получи независимостта си от Съветския съюз, Си Дзинпин изпрати поздравление за Деня на независимостта до Киев. През март 2025 г. китайската агенция за развитие обяви, че е готова да предостави помощ за процеса на възстановяване в Украйна. Същия месец Украйна и Китай подписаха нови търговски споразумения за отваряне на китайския пазар за украински селскостопански продукти.

Намеренията на Пекин за Украйна идват на фона на стратегически инвестиции за консолидиране на присъствието на Китай в Черноморския регион. Китай е готов да изгради мащабен пристанищен проект в Анаклия, Грузия, след установяването на стратегическо партньорство между Тбилиси и Пекин. Турция също е бенефициент на китайски стратегически инвестиции , особено в енергийния сектор.

Ако мирът в Украйна доведе до разширяване на „Един пояс, един път“ по отношение на енергетиката, телекомуникациите и транспортните системи на целия континент, резултатът ще остави Европа зависима от друг авторитарен играч. Освен това генералният секретар на НАТО предупреди , че Русия може да е готова да използва сила срещу европейските съюзници отново в рамките на пет години. Ако инвестициите на Пекин в европейска критична инфраструктура останат безконтролни, Китай ще бъде в позиция да използва влиянието си върху много европейската критична инфраструктура, необходимо за бойните планове на НАТО срещу Русия.

Съединените щати трябва да приемат сериозно заплахата, че Китай може да използва възстановяването на Украйна като платформа за инициативата „Един пояс, един път“ и да предоставят на Киев необходимите инструменти за противодействие. Първо, Съединените щати трябва да помогнат на Украйна да разработи собствен механизъм за проверка на чуждестранните инвестиции, моделиран по подобие на Американския комитет за чуждестранни инвестиции в Съединените щати. Федералното правителство трябва да обучи украински специалисти по икономическа сигурност, така че новият му механизъм за проверка на инвестициите да може да се превърне в център за борба с инвестициите, идващи от авторитарни държави.

Второ, Съединените щати трябва да си сътрудничат с регионални съюзници, като Румъния, Молдова, Полша и балтийските държави, за да установят „икономически щит за сигурност“ в Източна Европа, който би предотвратил по-нататъшното разширяване на стратегическите инвестиции на Китай на източния фланг на НАТО. Този щит би позволил на страните в този регион да координират своите механизми за проверка на чуждестранните инвестиции и да споделят икономическа информация относно заплахите, идващи от Русия и Китай. Румъния вече е въвела в действие комитет за проверка на чуждестранните инвестиции, който е създаден по подобие на американския CFIUS.

И накрая, Съединените щати трябва да продължат да работят както двустранно, така и многостранно, използвайки формати като Инициативата „Три морета“ (3SI), политически форум за развитие на взаимосвързаността в региона на Централна и Източна Европа, където Съединените щати са стратегически партньор, за да повишат политическата осведоменост относно злонамереното поведение на Китай. 3SI би могла да служи не само като инструмент за финансиране на проекти за взаимосвързаност в този регион за укрепване на коридора Север-Юг в Европа, но и като платформа за насочване на обща позиция относно необходимостта от възпрепятстване на китайските инвестиции в Източна Европа и Западните Балкани.

Предотвратяването на участието на Китай във възстановяването на Украйна е стратегически императив за Съединените щати и техните европейски съюзници. Признаването на този императив е от значение не само за поддържане на нашата конкурентоспособност в контекста на конкуренцията между великите сили, но и за запазване на международния ред, основан на правила. Не бива да се позволява на Китай едновременно да позволява руската агресия, която разруши инфраструктурата и индустрията на Украйна, и след това да печели финансово и дипломатически от нейното възстановяване.