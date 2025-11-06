Ще изпрати ли НАТО своите изтребители JAS 39 Gripen и Dassault Rafale на Украйна?

Украинските военновъздушни сили в момента се състоят от самолети от съветската епоха и изтребители, доставени от Запада, включително произведения в САЩ F-16 Fighting Falcon и френския Dassault Mirage 2000. Киев се стреми да включи в бъдещия си флот F-35 Lightning II, шведския Saab JAS-39 Gripen и френския Dassault Rafale, пише за TNI журалистът Петер Сучиу.
Шансовете Украйна да получи F-35 в близко бъдеще са изключително малки. И все пак Стокхолм призна, че би бил отворен да достави на Киев Gripen, когато военните действия приключат. Париж може да е готов да достави Rafale дори по-рано, при условие че може да се справи с собствения си производствен дефицит. Украйна се стреми да поддържа флот от приблизително 250 бойни самолета във военновъздушните си сили след края на войната, според доклад на Aerotime .
На пресконференция миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски предположи, че „Грипен“ би бил идеален за използване в Украйна, поради ниските си изисквания за поддръжка и по-лесната интеграция в украинските военновъздушни сили в сравнение с F-16.
„Поддръжката на Gripen е най-евтина, защото трябва да участват възможно най-малък брой хора“, каза Зеленски пред репортери. „За нашия пилот с експертиза и опит това не е година и половина обучение, както например имахме с F-16, а шест месеца. Всички технически възможности за излитане и кацане на Gripen също са предимство – те могат да излитат и кацат на строги писти.“
Украинският лидер допълнително подчерта съвместимостта на JAS-39 със западните боеприпаси.
„Що се отнася до „Грипен“, всичко е закачено за него. Вероятно почти всичко, което Украйна използва – ракети и други оръжия – може да бъде закачено за него“, добави Зеленски.
Най-новият вариант на Saab JAS 39, Gripen E , предлага по-голям обсег и може да носи по-голям полезен товар от моделите Gripen C/D, които са в експлоатация в момента. Той е оборудван с нова система от сензори, радар и комуникационни системи, както и с по-усъвършенстван софтуер, включително радар Raven ES-05 AESA, инфрачервена система за търсене и проследяване Skyward-G и комплект за електронна война (EW) Areix.
Gripen E е оборудван и с по-мощния двигател GE F414G, който включва увеличен капацитет за гориво и разполага с 10 външни точки за закрепване, позволяващи му да носи голям оръжеен товар или сензори. Сред оръжията, които Gripen E може да носи, са ракета Meteor отвъд зрителния обхват (BVR) и ракета IRIS-T с късообхватно инфрачервено самонасочване „въздух-въздух“ за заплахи от близко разстояние.
Париж вече е доставил на Киев неразкрит брой изтребители Dassault Mirage 2000, а Dassault е заявила, че е готова да достави и Rafales в бъдеще. Това е обрат спрямо миналата година, когато френският министър на отбраната Себастиан Льокорню изключи предстоящ трансфер на универсалния самолет, позовавайки се на забавяния в продажбите на военни продукти в чужбина.
Едва миналия месец Dassault Aviation обяви, че е завършила производството на своя 300-тен Rafale. Самолетът остава с голямо търсене, като клиенти от осем чуждестранни държави вече го експлоатират или приемат на въоръжение. От 533 поръчани бройки, 233 все още не са доставени, включително 53 за френските Въздушно-космически сили.
Dassault обеща да увеличи производството до четири самолета на месец, но дори и с това темпо, може да отнеме повече от четири години, за да се изпълнят текущите поръчки - като същевременно чуждестранните клиенти продължават да правят допълнителни поръчки.
Всяка доставка на Rafale на Украйна ще се разглежда като „ средносрочна възможност“, тъй като първо ще трябва да се разгледат договорите с Индия, Египет, Гърция и Индонезия, както и вътрешните нужди.
Dassault Rafale – буквално означаващ „порив на вятъра“ или „огнен взрив“ във военен смисъл – е замислен за употреба от френските военновъздушни сили и флот като универсален изтребител, предназначен да замени седем различни типа френски бойни самолети, които са били в експлоатация по време на разработването му.
Дори докато Украйна обмисля следвоенните си нужди от военновъздушни сили, тя ще продължи да получава допълнителни изтребители F-16 Fighting Falcons. Членката на НАТО Белгия започна да получава своите Lockheed Martin F-35 Lightning II, което ѝ позволява да прехвърли своите F-16 на Украйна.
В обръщението си Зеленски също потвърди, че Франция доставя допълнителна партида Mirage 2000, заедно с ракети за противовъздушна отбрана. Не е ясно кога самолетите ще пристигнат, но това ще позволи на Киев да продължи да се отказва от своите реактивни изтребители от съветската епоха.