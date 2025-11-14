Саудитска Арабия може да получи американски изтребители F-35

Администрацията на Тръмп обмисля искането на Рияд за закупуване на до четири дузини изтребители F-35 Lightning II. Според американски медии, искането на Саудитска Арабия вече е преодоляло основна пречка от страна на Пентагона, необходима за цялостното одобрение на покупката. Това предварително съгласие може да символизира огромна промяна в политиката. В исторически план Съединените щати са поддържали стратегията си за качествено военно предимство спрямо Израел, когато става въпрос за продажби на военно оборудване в региона. По същество Съединените щати са гарантирали, че еврейската държава запазва превъзходно отбранително предимство пред противниците си в Близкия изток. Ако на Рияд бъде дадена зелена светлина за закупуване на F-35, тази сделка за милиарди долари със сигурност ще повиши въздушните му възможности до тези на Израел, пише Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.

Какво прави Lightning II толкова добър?

Серията изтребители F-35, проектирана от Lockheed Martin, е може би най-доминиращият изтребител от пето поколение, летял някога в небето. Що се отнася до стелт, авионика и гъвкавост, платформата , произведена в Америка , е несравнима. Първоначално Joint Strike Fighter е замислен, за да изпълни изискването на програмата DARPA за разработване на изтребител с кратко излитане и вертикално кацане. В крайна сметка са проектирани три версии на Lightning II, за да отговорят на уникалните нужди на ВВС, Морската пехота и ВМС, което води до вариантите съответно „Алфа“, „Бета“ и „Чарли“. Финансирането на F-35 днес се покрива до голяма степен от Съединените щати, в допълнение към техните партньори за съвместно разработване. Съюзниците от НАТО и съюзниците на САЩ – включително Обединеното кралство, Канада, Дания, Италия, Австралия, Норвегия и Нидерландия – съставляват деветчленната група за съвместно разработване.

Проектиран да постигне въздушно господство във въздуха, Lightning II може би е най-оцеляващият изтребител от този вид, който е в експлоатация днес. Платформата служи като „куотърбек на небето“, както обича да казва Lockheed , интегрирайки всички форми на операции, за да доминира в небето. В допълнение към впечатляващо малкото си радарно напречно сечение и радарно абсорбиращи покрития, F-35 разполага с първокласни сензори и авионика. Някои от електронните сензорни възможности на платформата включват електрооптичната разпределена апертурна система, която разширява обхвата на откриване и прецизното насочване на самолета. Платформата от пето поколение е оборудвана и с радара AN/APG-81 AESA, който се счита за най-сложната радарна система на пазара.

Lightning II се задвижва от двигателя Pratt & Whitney F135, който му осигурява максимална скорост от 1,6 Маха (пъти по-висока от скоростта на звука). Може би най-значимото обаче е способността на F-35 да събира, обработва и сигурно прехвърля информация в реално време към съюзническите сили. Мрежите Multifunction Advanced Datalink (MADL) и Link-16 позволяват на изтребителя да се свърже с бойното пространство чрез интеграция.

Като се имат предвид тези спецификации и репутацията на Lightning II като цяло, интересът на Рияд към платформата е логичен. Тази сделка за доставка обаче би повлияла значително на въздушното предимство на Израел пред съседката му от Персийския залив. Израел в момента разполага с около 40-50 изтребителя F-35I „Adir“ и се очаква да получи общо 75 от тези самолети през следващото десетилетие.