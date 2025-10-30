IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Увеличават се случаите на COVID, има висок интерес към ваксинацията

Според д-р Гергана Николова пикът на грипа ще е през януари - февруари

30.10.2025 | 08:39 ч. 16
Снимка: архив, БГНЕС

С настъпването на есента респираторните заболявания отново набират скорост. Лекарите отчитат ръст на COVID-19. Какво ни очаква с приближаването на зимата и кога ще достигне пикът на сезонния грип?

 „Нормално е случаите на коронавирус да се увеличават, защото стоим повече в затворени помещения. 1/3 от дошлите в нашия кабинет са именно с COVID-19. Това не бива да ни плаши. Тече усилена ваксинация. Има много висок интерес към имунизирането както за коронавирус, така и за грип. За около 10 дни са поставени над 150 ваксини в нашия кабинет. Лошото е, че в аптечната мрежа почти се изчерпаха ваксините на свободна продажба. В кабинетите все още има налични, но те са за хора над 65-годишна възраст”, уточни пред Нова телевизия общопрактикуващият лекар Гергана Николова.

В началото и двете заболявания си приличат - висока температура, болка в гърлото, сухота. Затова медиците съветват болните да си правят тестове.

„Важно е да се знае какво се лекува, защото при грипа терапията е специфична. Все още при COVID-19 част от пациентите губят вкус, обоняние”, обясни Николова и призова болните да не се лекуват с антибиотик само заради висока температура. Според нея пикът на грипа ще е през януари - февруари.

Тагове:

COVID грип д-р Гергана Николова ваксинация
