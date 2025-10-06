Вече две години амбициозните руски планове в Африка се разпадат

Руският Африкански корпус не успява да повтори миналия успех и влиянието на групата "Вагнер" в цяла Африка. Африканските военни хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо съжаляват, след като замениха западните войски с руска помощ. Русия, доскоро нарастваща военна сила в Африка, сега се бори да запази присъствието си на континента, пише The Wall Street Journal.

Новата официална военна сила под наем на Кремъл, Африканският корпус, не успя да повтори финансовия успех и политическото влияние, които някога имаше частната наемническа група на Русия - групата "Вагнер". И някои от собствените африкански начинания на "Вагнер" се разпаднаха след 2023 г., когато основателят ѝ, Евгений Пригожин, се разбунтува срещу президента Владимир Путин и след това загина, когато взривно устройство откъсна крилото на самолета му на 28 000 фута височина.

Военните хунти в Мали, Нигер и Буркина Фасо, според висш американски военен служител, сега изпитват „разкаяние на купувача“, след като прогониха американски и френски войски през последните три години и в различна степен приеха помощта на Москва в борбата срещу бунтовниците от "Ал Кайда" и "Ислямска държава".

„Те започват да искат помощ - по-специално малийците“, каза висш американски военен служител, добавяйки, че всяка помощ най-вероятно ще дойде под формата на обучение.

Стратезите на Пентагона, ограничени от американските закони и политики, ограничаващи помощта за хунтите, се надяват да отстранят руснаците и да се върнат в бизнеса със сигурност в Западна Африка. Един от плановете, които САЩ обмислят, е трети страни - особено Мароко - да обучават местни армии за борба с екстремистите.

В същото време, Ерик Принс, добре свързаният американски изпълнител в областта на отбраната, води преговори за предоставяне на услуги за сигурност на африканските правителства, според хора, запознати с подхода.

Промяната показва как влиянието на Русия в Сахел, полупустинната ивица, простираща се през Мали, Буркина Фасо, Нигер и отвъд, намалява след годините, когато Пригожин беше една от най-влиятелните фигури там. Експерти по сигурността и западни служители в областта на отбраната сега казват, че участието на Москва може би е допринесло за влошаване на перспективите за сигурност в региона, дотолкова, че Сахел е може би най-горещото бойно поле в глобалната надпревара между ислямистките бойци и Запада и неговите съюзници.

През последната година почти 11 000 души са загинали във връзка с ислямисткото въстание в Сахел, според данни, анализирани от финансирания от Пентагона Африкански център за стратегически изследвания, като около половината от тях са убити в директни боеве.

Въстанието започна в Мали преди повече от десетилетие, но по-голямата част от атаките сега се извършват в Буркина Фасо, като бунтовниците разширяват амбициите си на юг към крайбрежните държави по протежение на Гвинейския залив в Атлантическия океан.

Борбите на Москва в Африка показват границите на нейната мощ, особено когато най-добрите ѝ военни части се бият в Украйна, според европейски служители по сигурността.

Идването на "Вагнер"

Хиляда наемници от "Вагнер" пристигнаха за първи път в Мали в края на 2021 г., като правителството на страната плащаше 10 милиона долара на месец за помощ в борбата с бунтовниците. Това беше битка, която френските войски и войските на ООН, както и американските съветници, не успяха да спечелят въпреки годините усилия.

Мисията на наемниците от "Вагнер" вече се беше превърнала във фиаско, когато пристигнаха подкрепленията на Африканския корпус, според разследване, публикувано през август от Sentry, група, съоснована от актьора Джордж Клуни, която се застъпва срещу корупцията и незаконните финансови потоци.

Някои от проблемите на "Вагнер" бяха самопричинени. В Мали некоординираните, брутални нападения на наемниците срещу цивилни селища „създадоха хаос и страх в малийската военна йерархия“, възпирайки информаторите от сътрудничество и създавайки възможности за набиране на джихадисти, се казва в доклада на Sentry.

Наемниците на "Вагнер" са се надявали да спечелят от африканските си начинания. Но те се оказали неспособни дори да достигнат до гигантско малийско златно находище, което планирали да добиват, защото районът не бил достатъчно безопасен за посещение, се казва в доклада. "Вагнер" изглежда не е получавала заплащане от месеци и не е успяла да получи достъп до доходоносни природни ресурси“, заключават анализаторите на Sentry. В доклада се казва, че разполагането им в Мали не е било „стойностна инвестиция за никоя от участващите страни“.

През юни наемниците на "Вагнер" напуснаха Мали, а репутацията им бе разбита заради неспособността им да осуетят настъплението на бунтовниците и историята им на клане на цивилни в името на осигуряване на сигурност.

„Провалите на "Вагнер" в Мали трябва да послужат като предупреждение за други режими в Африка, че Русия не е нито надежден партньор, нито бързо решение на вашите проблеми“, каза Юстина Гудзовска, изпълнителен директор на Sentry.

Кремъл изпрати своя Африкански корпус, който е пряко свързан с Министерството на отбраната, за да поправи връзките си с властите в Бамако, столицата на Мали. „Русия не губи позиции“, заяви Африканският корпус в публикация в социалните медии през юни. „Напротив, той продължава да подкрепя Бамако на по-фундаментално ниво.“

Малко повече от седмица по-късно обаче конвой от Африканския корпус и малийските бойци се натъкнаха на засада в северната част на страната. Туарегските бунтовници, които понякога се бият заедно с ислямистки бойци, унищожиха половината от 40-те бронирани машини в конвоя и убиха десетки бойци, според европейски служители.

Русия е изправена и пред нови препятствия другаде на континента.

Африканският корпус

В Централноафриканската република, където правителството се опитва да потуши упорития бунт, наемниците на "Вагнер" са участвали в различни бизнес начинания, от добив на злато до осигуряване на президентски телохранители. Москва настоява президента Фостен-Аршанж Туадера да замени съществуващата сделка, която е сключил с наемниците, с договор за парични средства с Африканския корпус, казват европейски служители.

Новите руски контрактори остават предимно в казармите си, за да се съсредоточат върху обучението на местната армия, казват европейските служители, което ограничава тяхната ефективност.

Руските опити да си осигурят дълбоко присъствие в гражданската война в Судан се провалиха. При Пригожин "Вагнер" е добивала злато в партньорство с Мохамед Хамдан Дагало, лидерът на бунтовниците, когото САЩ обвиняват в геноцид. След смъртта на Пригожин Москва изпрати нов персонал за охрана на мини и за управление на противовъздушните оръжия, които са ги защитавали, според местни активисти и жители.

Усилието се провали. Въоръжени мъже са извършвали обири около мините, блокирайки доставките на гориво и пречейки на местните работници да стигнат до мините, казват тези хора. Судански правителствени военни самолети многократно са удряли мини, а руските охранители са напуснали през май, казват активисти и жители.

Подобни руски планове за развиване на значително присъствие в нови части на Африка също са били отхвърлени. В Буркина Фасо, в Сахел, 300-членна руска наемническа сила от рота, наречена „Мечка“, пристигна през май 2024 г., но беше отзована три месеца по-късно, за да се бие в Украйна.

