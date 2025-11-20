След тиха дипломация от Ванс: Как Тръмп и Мъск отново са приятели?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и Илон Мъск отново са приятели, след като милиардерът получи покана да е част от двудневни събития в чест на саудитския престолонаследник. Тръмп дори спомена Мъск в реч в сряда. Всичко това е резултат от "тиха дипломация" от страна на съветниците на Тръмп, за да поправят една от най-тежките раздяли в политическата история.

Тръмп отправи не един, а три поздрава към Мъск по време на реч, фокусирана върху бизнеса, пред престолонаследника на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман. Президентът също така потупа по ръката най-богатия човек в света на банкет в Белия дом в чест на своя кралски гост.

„Имаш толкова късмет, че съм с теб, Илон“, каза Тръмп, докато рекламираше нови данъчни облекчения за местни автомобили, като шеговито добави: „Благодарил ли ми е някога както трябва?“

В друг момент президентът си спомни за изборите през 2024 г., като спомена най-големия си финансов поддръжник в тази надпревара и каза, че е „почти като да си във война“, когато решава как да атакува демократите по отношение на политиките за граничен и транссексуален спорт.

„Казвам на хората: „Не говорете за това, изчакайте две седмици преди изборите и ги набийте, нали?“ Говорихме за това, нали, Илон?“, спомни си Тръмп пред Мъск, който имаше първокласно място на събитието.

Но как Мъск и Тръмп се сдобриха?

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и началникът на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс са изиграли ключова роля в осигуряването на завръщането на Мъск в редиците на MAGA, съобщиха петима източници вътре или близки до Белия дом.

„Както Сузи, така и Джей Ди са дали ясно да се разбере на Илон, че той има отворена линия за комуникация и те са готови и способни да бъдат резонатори и честни посредници на всяко място, където Илон иска да подкрепи администрацията“, каза източник, близък до ситуацията, пред The ​​Post. „Той има място, където да изрази това по личен начин. Тези разговори не са се материализирали, не са станали публично достояние, защото единственото нещо, което всички те ценят и имат, е доверието един в друг, че могат да говорят насаме и откровено. Именно това позволи този растеж.“

От своя страна Мъск „изрази известен интерес да се увери, че хората знаят, че иска да бъде подкрепа за администрацията и да си сътрудничи“, каза източникът.

Друг вътрешен човек от Белия дом каза, че „отношенията наистина са се размразили“ повече от пет месеца, след като Мъск шокиращо призова за импийчмънт на Тръмп и обеща да създаде трета партия, която може да обрече републиканците на междинните избори догодина.

Уайлс оцени, че Мъск „е оказал толкова огромно влияние върху усилията ни да намалим размера на правителството“ като неплатен ръководител на Министерството на ефективността на правителството между януари и май и „не е искал да загуби това напълно“, каза вторият източник.

Трети източник каза, че „Илон се доверява на Сузи и Джей Ди повече от почти всички останали“ и че Ванс „работи“ върху облекчаването на напрежението.

Новото приятелство

Тихите разговори дадоха плодове, когато Тръмп и Мъск разговаряха лично на погребението на убития съосновател на Turning Point USA Чарли Кърк в Аризона на 21 септември.

Междувременно Дан Скавино, дългогодишният съветник на Тръмп, майстор на социалните медии и новият директор на президентския персонал, отмени оттеглянето на номинацията на Джаред Айзъкман за ръководител на НАСА от страна на предшественика си Серхио Гор - критичен тласък за яростта на Мъск.

„Дан прие за своя житейска мисия да поправи тази грешка и да номинира отново Айзъкман, бивш астронавт", каза източник пред The ​​Post.

Тръмп отстрани Айзъкман, милиардер, предприемач в областта на обработката на плащания и аерокосмическата индустрия, по настояване на Гор на 31 май заради миналите му дарения в полза на демократите, въпреки че редица видни бивши демократи служат в кабинета на Тръмп. Айзъкман бе преноминиран на 4 ноември, като стана един от малкото кандидати, поискани от Мъск, който нарече Гор „змия".

На 10 ноември Гор получи тържествено изпращане в Овалния кабинет преди преместването си в Индия, за да служи като посланик, което критиците му смятат за меко отхвърляне, след като застраши политическата програма на Тръмп заради лични драми.

Затоплящите се отношения на Тръмп с Мъск, който миналата година наля 290 милиона долара в републикански кампании, за да стимулира завръщането му, са забележителни, като се има предвид дълбочината на ожесточения сблъсък.

Драматичната вражда избухна, след като Мъск изрази загриженост относно разходите, включени в в крайна сметка успешния закон на Тръмп „Един голям красив законопроект“, който съдържаше предизборни обещания за намаляване на данъците върху бакшишите, извънредния труд и плащанията за социално осигуряване.

На 5 юни настъпи зашеметяваща ескалация, като президентът заплаши да спре федералните средства, постъпващи към компаниите на Мъск SpaceX и Tesla, а Мъск заяви, че президентът е инкриминиран във файлове, свързани с педофила и трафиканта на сексуални услуги Джефри Епстийн.

След разведряване, включително изтриването на публикацията на бившия шеф на Министерството на генетиката на САЩ (DOGE) за Епстийн, Мъск обяви на 5 юли, че сформира трета партия, наречена Американска партия, „за да ви върне свободата“ – което заплашваше да отклони гласове от републиканците.

„Имаше нужда от известно време за охлаждане и Уайлс ​​оцени това“, каза първият източник. „Истината е, че ролята на Сузи винаги е била задкулисен оператор, където тя идентифицира проблеми и се опитва да ги реши."

Уайлс „винаги е играла роля в поправянето на граници, където има взаимен интерес“ и „Сузи и Джей Ди са хора, към които Илон се чувства комфортно да се обърне директно, когато има нещо, което иска да обсъди“.

„Сузи и Джей Ди се интересуват от искрената му подкрепа за по-широката администрация и целите на президента“, каза първият източник, който определи отвореността на Тръмп за поправяне на връзките като прагматична. „Имаше редица такива случаи, в които президентът показа прагматизъм."

Собствените бизнес занимания на Мъск се пресекоха с появата на саудитската делегация във Вашингтон. По време на посещението, например, неговата компания xAI обяви партньорство със саудитската компания HUMAIN AI за създаване на 500-мегаватов център за данни в богатото на петрол кралство, използващ чипове на Nvidia.

Но източник настоя, че Мъск не се е появил поради чист личен интерес.

„Ако ставаше дума само за неговите собствени интереси, той нямаше да присъства на тази вечеря. Той беше искрен в подкрепата си и готовност в стъпките си да бъде част от отбора. А отборът е Америка“, каза видният републиканец.

Служител на Белия дом обаче предупреди, че нещата „никога няма да бъдат както преди“.