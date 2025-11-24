Откриват изложба в НВИМ за Деня на победите

В Националния военноисторически музей (НВИМ) ще бъде открита изложба по повод 27 ноември - Ден на победите. Експозицията, озаглавена „Войната и творците. Пътят през мрака“, ще бъде официално открита от 16.00 ч., а на 28 ноември НВИМ отваря врати със свободен вход, като реверанс към всички посетители, които не са имали възможност да посетят музея, който беше затворен през последните седмици заради ремонтни дейности, съобщават от екипа на НВИМ.

Изложбата „Войната и творците. Пътят през мрака“ е посветена на три важни годишнини от историята на България – 140 години от Сръбско-българската война, 110 години от влизането на страната в Първата световна война и 80 години от края на Втората световна война. Експозицията представлява аудио-визуално пътешествие, в което войната е представена през очите на творците – художници, писатели, фотографи, които са били по бойните полета на петте войни, които България води.

Някои от най-емоционалните творби, които разкриват чувствата и преживяванията на хората на словото, са пресъздадени от изтъкнатите български актьори Асен Блатечки, Бойко Кръстанов, Гергана Плетньова, Руси Чанев, Стефан Мавродиев и Юлиян Вергов, отбелязват от екипа на НВИМ.

Те допълват, че изложбата дава един по-различен, по-човешки поглед към историята – не чрез фактите и датите, а чрез емоцията, която остава във вътрешния свят на човека.

Сред представените творци са военните художници Ярослав Вешин, Владимир Димитров – Майстора, Борис Денев, Яким Банчев и др., изявените творци на словото – Иван Вазов, Йордан Йовков, Димчо Дебелянов, Стамен Панчев, Стефан Руневски, Георги Райчев, Николай Лилиев, фотографи като фамилия Карастоянови, Георги Волц, Петър Морозов и десетки други.

Използвайки различни изразни средства и органично вплетени дигитални решения – добавена реалност и интерактивни приложения, експозицията предлага нов подход, в който модерните технологии стават естествено продължение на музейния разказ и отварят пространството към преживяването, което съвременният човек търси. Към изложбата екип на НВИМ подготви съпътстваща образователна програма, подходяща за подрастващи и семейна публика, в която те ще добият нови знания, но и ще развият своята сетивност и творчески подход към реалността, отбелязват от НВИМ.