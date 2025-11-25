IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Тръмп ще проверява документите на бежанците, приети по времето на Байдън

Повторни интервюта за всички бежанци, приети между 2021 и 2025 година

25.11.2025 | 10:12 ч. Обновена: 25.11.2025 | 10:16 ч. 1
Reuters

Reuters

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп планира да направи проверка на документите на всички бежанци, приети в САЩ по времето на администрацията на президента Джо Байдън, съобщава АР.

Проверката вероятно ще породи объркване и страх сред близо 200-те хиляди души, избягали от война и преследване, за да дойдат в САЩ през този период.

В документа с дата от 21 ноември се посочва, че по време на мандата на Байдън “целите на администрацията” и “количествата” са се ползвали с приоритет за сметка на “подробните проверки и проучване” и че това налага цялостна проверка и “повторни интервюта на всички бежанци, приети от 20 януари 2021 г. до 20 февруари 2025 година”.

Свързани статии

Поддръжниците на програмата за бежанци казват, че бежанците като цяло са едни от най-проверяваните хора, пристигащи в САЩ, и че те често чакат с години, за да получат разрешение да дойдат в Америка. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Доналд Тръмп администрация проверка на документи бежанци повторно интервю Джо Байдън
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem