След излятата боя в Канале Гранде: Грета Тунберг със забрана да влиза във Венеция

Грета Тунберг и група активисти от Extinction Rebellion изляха зелена боя в Канале Гранде, с което си навлякоха гнева на местните. В резултат на действията си популярната активистка получи забрана да влиза във Венеция за 48 часа.

22-годишната Тунберг трябваше да плати и глоба в размер на 150 евро. Около 35 други активисти също получиха същата глоба и забрана.

Протестиращи от Extinction Rebellion атакуваха 10 обекта в Италия, за да съвпаднат с края на конференцията на ООН за климата COP30 в Белем, Бразилия, където страните не успяха да се споразумеят за постепенното премахване на изкопаемите горива.

Тунберг присъства на демонстрацията на групата във Венеция през уикенда, където активисти изсипаха екологично безвредна боя в най-големия канал на града, оцветявайки го в зелено.

Банер с надпис "Спрете екоцида“ беше окачен на моста Риалто.

Участниците в кампанията организираха и флашмоб, в който активисти, облечени в червено с воали, скриващи лицата им, бавно се разхождаха през групи туристи.

Лука Зая, губернаторът на Венето, осъди акцията като "неуважителен жест към нашия град, неговата история и неговата крехкост“.

"Още по-изненадан съм да видя Грета Тунберг сред авторите на този безполезен протест, които очевидно целят – повече от повишаване на осведомеността за околната среда – да дадат видимост на себе си“, добави той.

Активисти от Extinction Rebellion атакуваха и реки, канали и фонтани в други италиански градове, включително Болоня, Генуа, Милано, Падуа, Палермо, Парма, Триест, Торино и Таранто, за да повишат осведомеността относно "мащабните ефекти от климатичния колапс“.

Greta Thunberg has been banned from entering Venice — the activist poured green dye into the Grand Canal Greta timed her stunt to coincide with the end of the climate conference in Brazil. Ms. Thunberg received only a symbolic fine of €150 and an equally symbolic entry ban to… pic.twitter.com/bLvVM2cce7 — NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2025

Организацията обвини Италия, че е една от страните, които положиха най-големи усилия, за да предотвратят приемането на най-амбициозните предложения, представени на преговорите на COP30.

"Най-важната световна среща на върха за определяне на международни политически споразумения, насочени към противодействие на климатичния и социалния колапс, е към своя край и за пореден път тази година е сред страните, блокиращи най-амбициозните предложения", добави активистката от Extinction Rebellion Паола.

ЕС настояваше за споразумение, което да предвижда "пътна карта“ за постепенно премахване на изкопаемите горива, но думите не се появяват в текста след противопоставянето на страните производителки на петрол, включително водещия износител Саудитска Арабия.

Сега споразумението призовава страните "доброволно“ да ускорят действията си в областта на климата и припомня консенсуса, постигнат на COP28 в Дубай.

Повече от 30 държави, включително европейски държави, развиващи се икономики и малки островни държави, подписаха писмо, с което предупреждават Бразилия, че ще отхвърлят всяка сделка без план за отказ от петрол, газ и въглища.