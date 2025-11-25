Франция се сбогува със звездните панди, които се връщат в Китай

Женската панда Хуан Хуан и нейният партньор Юан Дзъ ще се завърнат в Китай днес за медицинско лечение. Пристигането им във Франция през 2012 г. беше възприето като знак за затопляне на дипломатическите отношения между Франция и Китай. Близнаците, родени от двойката през 2021 г., ще останат засега в зоопарка в Бовал, съобщи RFI.

В неделя на студ и дъжд над 200 души се сбогуваха с Хуан Хуан и нейния партньор Юан Дзъ, и двамата на 17 години.

Двете панди трябваше да останат във Франция до януари 2027 г., но се завръщат преждевременно, защото Хуан Хуан има бъбречна недостатъчност, хронично състояние, често срещано при възрастните панди, което в момента не е сериозно, но зоологическата градина предпочете да я изпрати обратно в Китай, преди състоянието ѝ да се влоши и тя да не може да пътува.

Пандите, които прекараха два дни под карантина преди полета си, ще напуснат зоологическата градина рано тази сутрин под полицейска охрана и ще отлетят за парижкото летище „Шарл дьо Гол“, откъдето ще отлетят за Китай. Те ще бъдат настанени в резервата за панди в Ченгду.

Двойката пристигна в зоопарка Бовал през 2012 г. след години на преговори на високо ниво между Париж и Пекин, като част от китайската дипломация, при която пандите се изпращат по целия свят като посланици на меката сила.

Те са допринесли за успеха на зоологическата градина в Бовал, която бе посетена от два милиона души през 2023 г.

Хуан Хуан роди три малки – първите, родени във Франция. Най-голямото, мъжкото Юан Минг, беше изпратено обратно в Китай преди две години, но близнаците, родени през 2021 г. , ще останат в Бовал поне до 2027 г.

Директорът на зоологическата градина Родолф Делор заяви, че тяхното присъствие ще продължи да повишава осведомеността относно необходимостта от защита на вида. Гигантската панда миналата година премина от „застрашен“ до „уязвим“ вид.

Делфин Пувро, гледачка в зоопарк, трудно скри емоцията си в неделя. Тя заяви още: "Всички гледачи на зоопарка имаха силна връзка с тях. Преживяхме първото раждане на бебе панда във Франция тук. Този спомен ще остане запечатан в сърцата ни!“.